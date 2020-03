Tassista ai tempi del Coronavirus: “Zero tutele e corse ridotte di oltre il 50%”

L’epidemia di Coronavirus sta mettendo in ginocchio la Lombardia: in tempi di forti restrizioni agli spostamenti e limitazioni alle attività lavorative, ludiche e sportive, tra le innumerevoli realtà che stanno soffrendo, emerge quella dei tassisti, una categoria che si sente abbandonata a sé stessa. “Le mascherine sono introvabili ovunque, ma soprattutto come facciamo a mantenere la distanza di un metro dai clienti, dentro a un taxi?”. Sono queste le perplessità che attanagliano le difficili giornate di Davide, un tassista milanese, costretto a rimanere a casa da quell’ormai lontano 28 febbraio.

La storia di Davide: un tassista con una marcia in più

La storia di Davide non è nemmeno quella di un tassista qualunque: è arrivato a 50 anni, nonostante sia affetto da una grave patologia genetica, la fibrosi cistica (l’età media è circa 40 anni). Oggi, la sua salute è più che mai in pericolo. La polmonite interstiziale generata dal COVID-19 difficilmente potrebbe lasciargli scampo.

All’annuncio dei primi casi di Coronavirus in Lombardia, per lui sono seguiti alcuni giorni di disorientamento: “Andrà a finire come in Cina? Saremo travolti anche noi dall’epidemia? Mi sono detto, facciamo qualche giorno fermi e vediamo come evolve”.

La speranza per Davide e forse un po’ per tutti, era che durasse poco e l’Italia potesse tornare a risollevarsi in fretta. Invece lo scenario ha continuato a diventare sempre più inquietante e la paura è andata di pari passo: “Dovevo mettermi al riparo, in Italia i taxi non hanno il divisorio tra il posto guida e i clienti: questo costituisce da sempre un pericolo per la nostra incolumità, non soltanto in caso di epidemia, ma anche semplicemente in presenza di persone influenzate, o peggio, di malintenzionati”.

Nel frattempo, a tal proposito, è arrivata una comunicazione della direzione Mobilità e Trasporti: “… Al fine di garantire le migliori condizioni del servizio taxi a vantaggio sia degli operatori che dell’utenza, si autorizzano temporaneamente i titolari di licenza a installare nella propria vettura un elemento divisorio tra l’area del conducente ed i passeggeri, a condizione che tale elemento risulti facilmente e immediatamente rimovibile in caso di necessità, che non ostacoli in alcun modo l’espletamento regolare del servizio e che i costi relativi (anche quelli riferiti alla successiva disinstallazione) ricadano interamente sul taxista, che intende avvalersi di tale facoltà”.

“Oltre ai costi a nostro carico, sembra impossibile trovare qualcuno che sia disposto a fare il lavoro! Ho trovato una ditta a Parma che lo realizza al costo di 2mila euro. Non solo, ha bisogno per l’istallazione, dell’auto per 10 giorni. Il servizio taxi in questo momento andrebbe sospeso! Ora stanno pensando di bloccare anche i mezzi pubblici urbani, la gente è invitata caldamente a stare a casa, che senso ha farci lavorare così?“.

“Le autorità sanitarie, dal canto loro, ci invitano a indossare i guanti e la mascherina, a utilizzare disinfettanti per mani a base alcolica al 60%, disinfettanti spray per sedili e maniglie, non solo, ci invitato ad areare il veicolo ogni fine corsa. Questa procedura allunga notevolmente i tempi tra un cliente e l’altro, come se non si fossero già tremendamente dilatati: si parla di oltre 1 ora di attesa per caricare un cliente, in qualsiasi zona, da centrale, Linate o centro. La media nei tempi normali è invece di 3/4 corse all’ora”.

Davide dall’inizio dell’emergenza ha lavorato meno di 20 ore in tutto. Dice che in giro per la città e l’hinterland circola la metà dei tassisti. Anche i guadagni ovviamente sono crollati rovinosamente. Nei giorni scorsi, visto il continuo aggravarsi della situazione si sono mobilitati anche i sindacati e le associazioni di categoria, i quali hanno stilato un elenco di richieste alle istituzioni, sia di natura economica che di natura sanitaria, per superare questo grave momento di crisi per il settore.

Intanto però, il quotidiano il Giorno riporta la notizia del primo tassista contagiato. Ora è ricoverato all’ospedale San Gerardo di Monza. Tra qualche ora la Lombardia potrebbe vivere un’ulteriore stretta alle misure di contenimento del virus, con la chiusura di tutte le attività, fatta eccezione per le sole assolutamente indispensabili. Si attendono segnali dal Governo, l’unico che possa ora decidere in tal senso, intanto Davide resta a casa, per tutelare la sua fragile salute e l’incolumità della sua famiglia. A lui, come a tutti noi, non resta che stare ad aspettare, rimanendo assolutamente in casa.

