Coronavirus, a Monza e Brianza 2.086 positivi. +138 rispetto a ieri

“L’Agenzia Italiana del Farmaco ha autorizzato tre nuove sperimentazioni cliniche sui farmaci anti COVID-19. In particolare lo studio dell’emapalumab e la anakinra per ridurre l’iper-infiammazione e il distress respiratorio in pazienti con infezione da SARS-CoV-2 oltre a quello dello Sarilumab autorizzato in Italia per il trattamento dell’artrite reumatoide”. a comunicarlo è stato l’assessore al Bilancio della Regione

Lombardia, Davide Caparini.

“AIFA – aggiunge Caparini – inoltre autorizzerà la somministrazione a domicilio in via precoce ai malati sintomatici i farmaci sperimentali contro il COVID-19 (come clorochina, idrossiclorochina, e anti-reumatoidi)”.

Nella provincia di Monza e Brianza sale ancora il numero dei contagi: sono 2.086 i pazienti positivi al Covid-19 (+138 rispetto a ieri). Una crescita lenta ma costante.

MONZA

A Monza i concittadini risultati positivi al tampone sono aumentati anche oggi, arrivando ad un totale di 335. “Da più parti ci confermano che siamo vicini al picco dei contagi e che nei prossimi giorni dovremmo vedere finalmente un calo. – ha commentato il sindaco Dario allevi – Io non vedo l’ora e già mi rincuora il fatto che la pressione sul Pronto Soccorso del nostro Ospedale San Gerardo stia leggermente diminuendo nelle ultime ore. Siamo chiamati, peró, a continuare a fare la nostra parte, ciascuno la propria.

Sono fiero della risposta di Monza a questa emergenza e vi chiedo anche per i prossimi giorni di restare a casa”.



SEREGNO

“Oggi purtroppo abbiamo un quinto decesso da registrare. Anche questa volta, sentendo i familiari ho mandato l’abbraccio di tutti noi, comunità di Seregno. Una comunità che oggi piange anche il Dott. Jones, seregnese non per la residenza, ma certamente per l’affetto dei tantissimi di noi che lo vedevano non solo come uno stimato e noto primario di cardiologia, ma come un vero e proprio punto di riferimento.

Per il resto, la lista di questa sera ci dice che i positivi ufficiali salgono a 65 (numero che include deceduti e guariti, e con 94 persone in sorveglianza attiva): tre più di ieri, ma in generale negli ultimi tre giorni siamo saliti in tutto di 6 persone, dopo tanti giorni a crescere di minimo 7 al giorno: è un rallentamento che ci dà un po’ di speranza. Diverse persone sono anche state dimesse dall’ospedale negli ultimi giorni, e potranno tra un po’ di tempo se tutto va bene entrare nel computo dei guariti” questo il messaggio del primi cittadino Alberto Rossi.

VAREDO

Il comune di Varedo purtroppo conta altri tre decessi sul territorio. “Le mie condoglianze a tutte le famiglie coinvolte a nome di tutta la cittadinanza” queste le parole del sindaco Filippo Vergani. Al momento le persone positive sono 31, in lieve aumento, ma con un trend inferiore rispetto ad altri territori limitrofi.

24 sono quelle ancora in Sorveglianza Attiva domiciliare: un dato sostanzialmente stabile.

APPELLO PER LA RICERCA MASCHERE DECATHLON

La Provincia di Monza e Brianza partecipa alla raccolta di maschere da snorkeling di marca Decathlon dopo la notizia che possono essere riconvertite in maschere C-PAP (ventilazione respiratoria) grazie ad una valvola brevettata dalla Isinnova di Brescia (con l’importante contributo tra l’altro di Romeo Mariani, vice Presidente del VTT Valxer Triathlon Team asd di Seregno) e stampata in 3D dalla Indastria di Concorezzo. La modifica di queste maschere permette di avere strumenti in più a disposizione degli ospedali per ossigenare i pazienti ricoverati con problemi respiratori.

Già molti ospedali le stanno utilizzando e si stanno introducendo anche nelle strutture della nostra provincia. La scorsa settimana Decathlon ne ha donate 10.000 alle Regioni italiane. Chiunque le avesse a casa deve contattare la Protezione Civile per il ritiro.

I DATI – Ecco i dati dei contagi odierni e quelli dei giorni precedenti

– i casi positivi sono: 39.415 (+2.117)

Ieri: 37.298 (+2.409)

l’altro ieri: 34.889 (+2.543)

e nei giorni precedenti: 32.346 (+1.643), 28.761 (+1.555),

27.206 (+1.691),

25.515 (+3.251), 22.264(+2.380), 19.884, 17.713, 16.220, 14.649,

13.2729, 11.685, 9.820, 8.725, 7.280, 5.791, 5.469, 4.189,

3.420, 2.612

– i deceduti: 5.944 (+542)

Ieri: 5.402 (+541)

l’altro ieri: 4.861 (+387)

e nei giorni precedenti: 4.474 (+296), 3.776 (+320), 3.456

(+361), 3.095 (+546), 2.549 (+381), 2.168, 1.959, 1.640, 1.420,

1.218, 966, 890, 744, 617, 468, 333, 267, 154

– i dimessi e in isolamento domiciliare 21.000 (+1.533), di cui

8.962 con almeno un passaggio in ospedale e quindi in isolamento

domiciliare e 12.038 per cui non si rileva alcun passagio in

ospedale

– in terapia intensiva: 1.319 (+27)

Ieri: 1.292 (+29)

l’altro ieri: 1.263 (+27)

e nei giorni precedenti: 1.236 (+42), 1.183 (+41), 1.142 (+49),

1.093 (+43), 1.050(+44), 1.006, 924, 879, 823, 767, 732, 650,

605, 560, 466, 440, 399, 359

– i ricoverati non in terapia intensiva: 11.152 (+15)

Ieri: 11.137 (+456)

l’altro ieri: 10.681 (+655)

e nei giorni precedenti: 10.026 (+315), 9.266 (-173), 9.439

(+1.181), 8.258 (+523), 7.735(+348), 7.387, 7.285, 6.953, 6.171,

5.550, 4.898, 4.435, 4.247, 3.852, 3319, 2.802, 2.217, 1.661

– i tamponi effettuati: 102.503

ieri: 95.860

l’altro ieri: 87.713

e nei giorni precedenti: 81.666, 73.242, 70.598, 66.730, 57.174,

52.244, 48.983, 46.449, 43.565, 40.369, 37.138, 32.700, 29.534,

25.629, 21.479, 20.135, 18.534, 15.778

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi

giorni

BG: 8.349 (+289)

ieri: 8.060 (+602)

l’altro ieri: 7.458 (+386)

e nei giorni precedenti: 7.072 (+344), 6.471 (+255), 6.216

(+347), 5.869 (+715), 5.154 (+509), 4.645(+340), 4.305, 3.993,

3.760, 3.416, 2.864, 2.368, 2.136, 1.815, 1.472, 1.245, 997,

761, 623, 537

BS: 7.678 (+373)

ieri: 7.305 (+374)

l’altro ieri: 6.931 (+334)

e nei giorni precedenti: 6.597 (+299), 5.905 (+588), 5.317

(+289), 5.028 (+380), 4.648(+401), 4.247(+463), 3.784, 3.300,

2.918, 2.473, 2.122, 1.784, 1.598, 1.351, 790, 739, 501, 413,

182, 155

CO: 903 (+87)

ieri: 816 (+54)

l’altro ieri: 762 (+56)

e nei giorni precedenti: 706 (+71), 581 (+69), 512 (+60), 452

(+72), 380(+42), 338(+52)286, 256, 220, 184, 154, 118, 98, 77,

46, 40, 27, 23, 11, 11

CR: 3.605 (+109)

ieri: 3.496 (+126)

l’altro ieri: 3.370 (+214)

e nei giorni precedenti: 3.156 (+95), 2.925 (+30), 2.895 (+162),

2.733 (+341), 2.392 (+106), 2.286 (+119), 2.167, 2.073, 1.881,

1.792, 1.565, 1.344, 1.302, 1.061, 957, 916, 665, 562, 452, 406

LC: 1.316 (+106)

ieri: 1.210 (+51)

l’altro ieri: 1.159 (+83)

e nei giorni precedenti: 1.076 (+61), 934 (+62), 872 (+54), 818

(+142), 676 (+146), 530(+64), 466, 440386, 344, 287, 237, 199,

113, 89, 66, 53, 35, 11, 8

LO: 2.029 (+23)

Ieri: 2.006 (+38)

l’altro ieri: 1.968 (+84)

e nei giorni precedenti: 1.884 (+24), 1.817 (+45), 1.772 (+79),

1.693 (+96),

1.597 (+69), 1.528(+83), 1.445, 1.418, 1.362, 1320, 1.276,

1.133, 1.123, 1.035, 963, 928, 853, 811, 739, 658

MB: 2.086 (+138)

ieri: 1.948 (198)

l’altro ieri: 1.750 (+163)

e nei giorni precedenti: 1.587 (+133), 1.130 (+22), 1.108 (+24),

1.084 (+268) 816(+321), 495 (+94), 401, 376, 346, 339, 224, 143,

130, 85, 65, 64, 59, 61, 20, 19

MI: 7.783 (+314) di cui 3.159 a Milano citta’ (+150)

ieri: 7.496 (+547) di cui 3.009 a Milano citta’ (+261)

l’altro ieri: 6.922 (+848) di cui 2.748 a Milano citta’ (+310)

e nei giorni precedenti: 6.074 (+373) di cui 2.438 a Milano

citta’ (+141) , 5.326 (+230) di cui 2.176 a Milano citta’

(+137), 5.096 (+424) di cui 2.039 a Milano citta’ (+210), 4.672

(+868) di cui 1.829 a Milano citta’ (+279), 3.804 (+526) di cui

1.550 a Milano citta’ (+172), 3.278 (+634) di cui 1378 a Milano

citta’ (+287), 2.644, 2.326, 1.983, 1.750, 1.551, 1.307, 1.146,

925, 592, 506, 406, 361

MN: 1.484 (+86)

ieri: 1.398 (+148)

l’altro ieri: 1.250 (+74)

e nei giorni precedenti: 1.176 (83), 985 (+80), 905 (+63), 842

(+119), 723 (+87), 636 (+122), 514, 465, 382, 327, 261, 187,

169, 137, 119, 102, 56, 46, 32, 26

PV: 1.877 (+165)

ieri: 1.712 (+27)

l’altro ieri: 1.685 (+107)

e nei giorni precedenti: 1.578 (+79), 1.444 (+138), 1.306

(+112), 1.194 (+89), 1.105(+94), 1.011(+33), 978, 884, 801, 722,

622, 482, 468, 403, 324, 296, 243, 221, 180, 151

SO: 388 (+26)

Ieri: 362 (+37)

l’altro ieri: 325 (+41)

e nei giorni precedenti: 284 (+31), 208 (+3), 205 (+26), 179

(+16), 163 (+8), 155 (+80), 75, 74, 46, 45, 45, 23, 23, 13, 7,

7, 6, 6, 4,

VA: 768 (+57)

ieri: 711 (+209)

l’altro ieri: 502 (+34)

e nei giorni precedenti: 468 (+18), 421 (+35), 386 (+27), 359

(+21), 338(+28), 310, +45), 265, 232, 202, 184, 158, 125, 98,

75, 50, 44, 32, 27, 23, 17

e in corso di verifica 1.149.

