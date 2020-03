Iterfestival 2020: stasera ospite online lo scrittore Giorgio Fontana

Proseguono le pubblicazioni di MBNews con i principali appuntamenti di iterFestival2020.

Un festival letterario che non si ferma nonostante l’attuale emergenza Covid-19 e che per più di un mese porta a Villa Greppi importanti scrittori e personalità del mondo della cultura, dal giornalista Domenico Quirico all’attrice e scrittrice Veronica Pivetti, dal premio Campiello Giorgio Fontana al giallista Marco Malvaldi, dal poeta Simone Savogin alle scrittrici Ilaria Rossetti e Francesca Diotallevi.

In programma dal 14 marzo al 19 aprile 2020, la quarta edizione di iterfestival conferma l’alta qualità delle proposte e sarà trasmessa via streaming.

Oggi, giovedì 26 marzo alle 21.00, su you tube sarà trasmessa la chiacchierata tra il moderatore Giovanni Garancini e uno degli ospiti di punta dell’intera kermesse: Giorgio Fontana, che a iterfestival presenta il suo nuovo romanzo: “Prima di noi”.

Premio Campiello con “Morte di un uomo felice”, Fontana confeziona, ora, una saga di quasi novecento pagine e in grado di attraversare quattro generazioni. È la storia della famiglia Sartori dal 1917 al 2012, dal Friuli rurale alla Milano contemporanea, con diramazioni anche in Francia e Nord Africa. Una famiglia irrequieta, in cui ogni singolo membro sembra destinato a sperimentare una difficoltà radicale nello stare al mondo: che desideri rivoluzione, pace, fede o conoscenza, la luce della certezza è sempre negata. Un romanzo storico e corale, ritratto del Novecento italiano.

Per collegarsi all’appuntamento clicca qui. L’evento sarà disponibile alle ore 21.00

