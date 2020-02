Vero Volley Monza impegnata alla Candy Arena contro la Gas Sales Piacenza

La Vero Volley Monza torna ad esibirsi davanti al pubblico amico della Candy Arena di Monza. Domani, giovedì 6 febbraio, alle ore 20.30, Beretta e compagni affronteranno la Gas Sales Piacenza nel posticipo della sesta giornata di ritorno della SuperLega Credem Banca 2019-2020.

Un match importante per la formazione guidata da Fabio Soli, determinata a rimanere incollata al treno Play Off dopo lo stop subito in Romagna contro Ravenna. I monzesi vanno a caccia della seconda vittoria di fila tra le mura amiche dopo quella conquistata contro Latina nella quarta giornata. Un sorriso che regalerebbe punti ma soprattutto morale in vista delle prossime cinque gare alle porte per niente semplici.

Di fronte ai lombardi ci saranno altre tre gare casalinghe (Verona, Civitanova e Vibo Valentia) e tre esterne (Modena, Sora e Padova). Un rush finale molto caldo che la Vero Volley Monza vuole affrontare con il massimo impegno per poter rientrare, per la seconda stagione consecutiva, all’atto finale della stagione che mette in palio lo Scudetto. Per farlo però Monza dovrà iniziare a non perdere punti per strada già contro i piacentini, bravi a fare loro il confronto di andata al tie-break in rimonta. La squadra di Gardini dopo il giro di boa ha piazzato due vittorie molto pesanti su cinque uscite: 3-1 in casa contro Verona e 3-0 in Calabria contro Vibo Valentia. Nonostante la sconfitta contro Trento, la Gas Sales sta vivendo un buon momento di forma grazie alle bordate di Nelli e Kooy ed i muri di Stankovic (7 personali contro Verona).

IL ROSTER COMPLETO – VERO VOLLEY MONZA

Palleggiatori ORDUNA, CALLIGARO

Centrali BERETTA, GALASSI, YOSIFOV

Schiacciatori DZAVORONOK, KUREK, LOUATI, SEDLACEK, BUCHEGGER, CAPELLI, RAMIREZ PITA

Liberi GOI, FEDERICI

Allenatore SOLI

IL ROSTER COMPLETO – GAS SALES PIACENZA

Palleggiatori CAVANNA, PARIS, PISTOLESI

Centrali COPELLI, STANKOVIC, KRSMANOVIC

Schiacciatori FEI, YUDIN, KOOY, BOTTO, BERGER, TONDO, NELLI

Liberi SCANFERLA, FANULI

Allenatore GARDINI

PRECEDENTI

1, in SuperLega, con 1 vittoria Piacenza

L’ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Gas Sales Piacenza – Vero Volley Monza 3-2 (6a giornata di andata SuperLega Credem Banca 2019-2020) – 17 novembre 2019 – Pala Banca di Piacenza.

GLI EX DELLA GARA

PER MONZA

Nessun giocatore ha vestito la maglia avversaria

PER PIACENZA

Iacopo Botto, a Monza da 2012 al 2018

Riccardo Copelli, a Monza nel 2015-2016

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Thomas Beretta – 2 battute vincenti alle 100 (Vero Volley Monza).

In carriera: Bartosz Kurek – 17 punti ai 1000 e – 4 muri vincenti ai 100 (Vero Volley Monza); Gianluca Galassi – 17 attacchi vincenti ai 500 (Vero Volley Monza); Paul Buchegger – 5 attacchi vincenti ai 1000 (Vero Volley Monza).

CURIOSITÀ

Iacopo Botto, ora giocatore di Piacenza, è stato a Monza per ben sette stagioni, contribuendo alla promozione dei monzesi nella massima serie (2013/2014) ed essendo anche il capitano nella stagione della qualificazione della Vero Volley alla Challenge Cup (stagione 2017/2018).

LE DICHIARAZIONI PRE GARA

Donovan Dzavoronok (schiacciatore Vero Volley Monza): “Siamo tutti concentrati sul cercare di vincere giovedì contro Piacenza. È un momento fondamentale per il prosieguo della stagione e credo che se ci prepariamo bene, lavorando come sappiamo, possiamo scendere in campo e fare un buon risultato. A Ravenna siamo andati vicino a vincere il quarto set ed arrivare al tie-break. Siamo stati sfortunati. Nelle gare basta una scintilla positiva per riaccendere entusiasmo ed energie. A livello tecnico però siamo migliorati in ricezione, facendo grandi cose nel muro-difesa. Manca un po’ l’attacco ma sbloccandoci possiamo tornare a vincere e riprenderci un posto nei Play Off. Piacenza gioca tanto e bene dal centro, potendo contare inoltre su degli ottimi schiacciatori. Noi dobbiamo battere bene e mettere in difficoltà in ricezione per rendere la vita difficile al palleggiatore”.

SUPERLEGA CREDEM BANCA

6a Giornata Ritorno SuperLega Credem Banca

Mercoledì 5 febbraio 2020, ore 19.30

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Sir Safety Conad Perugia Diretta Eleven Sports

(Frapiccini-Luciani) Terzo Arbitro: Notaro

Addetto al Video Check: Scavelli Segnapunti: Giorla

Mercoledì 5 febbraio 2020, ore 20.30

Leo Shoes Modena – Cucine Lube Civitanova Diretta RAI Sport

Diretta streaming su raiplay.it

(Sobrero-Boris) Terzo Arbitro: Pettenello

Addetto al Video Check : Fascina Segnapunti: Vigato

Itas Trentino – Allianz Milano Diretta Eleven Sports

(Cerra-Goitre) Terzo Arbitro: Cacco

Addetto al Video Check: Scapinello Segnapunti: De Biasi

Calzedonia Verona – Kioene Padova Diretta Eleven Sports

(Tanasi-Lot) Terzo Arbitro: Lambertini

Addetto al Video Check: Bosio Segnapunti: Maiellano

Consar Ravenna – Top Volley Cisterna Diretta Eleven Sports

(Canessa-Rapisarda) Terzo Arbitro: Libardi

Addetto al Video Check: Tramontano Segnapunti: Casadei

Giovedì 6 febbraio 2020, ore 20,30

VERO VOLLEY MONZA – Gas Sales Piacenza Diretta Eleven Sports

(Venturi-Cappello) Terzo Arbitro: Manzoni

Addetto al Video Check: Bartesaghi Segnapunti: Eustacchio

Riposa: Globo Banca Popolare del Frusinate Sora

CLASSIFICA

Cucine Lube Civitanova 45, Sir Safety Conad Perugia 42, Leo Shoes Modena 40, Itas Trentino 36, Allianz Milano 33, Kioene Padova 21, Consar Ravenna 21, Gas Sales Piacenza 18, Calzedonia Verona 18, VERO VOLLEY MONZA 18, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 12, Top Volley Cisterna 9, Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 5

1 incontro in meno: Cucine Lube Civitanova, Itas Trentino, Allianz Milano, Calzedonia Verona, Top Volley Cisterna

2 incontri in meno: Kioene Padova, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

