Unione Sportiva Biassono, sabato la presentazione ufficiale

L’Unione Sportiva Biassono ha in agenda un appuntamento importante. Sabato 15 febbraio il gruppo ciclistico giovanile presieduto da Ivano Maino alzerà il sipario sulle due squadre che affronteranno la stagione 2020.

Ad ospitare l’evento che inizierà alle 16.00, saranno gli accoglienti spazi di Helios Hotel in viale Elvezia a Monza. Il vernissage consentirà di conoscere i nomi e soprattutto gli obiettivi dei ragazzi diretti da Angelo Colombo, tecnico responsabile degli Juniores, e Paolo Brugali, diesse degli Allievi.

GLI JUNIORES REDUCI DAL MINI RITIRO DI LOANO – In attesa di presentarsi ufficialmente al pubblico, i ragazzi della categoria maggiore hanno preso parte ad un mini ritiro a Loano, in Liguria. Gli atleti, facendo base presso l’Hotel Casa Marina, hanno pedalato sulle strade della Liguria svolgendo le attività programmate dallo staff tecnico in vista dell’impegnativa stagione agonistica che si sta sempre più avvicinando

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter