Trentesima edizione del Trofeo Città di Desio: quando scherma e solidarietà fanno squadra

Si terrà il 22 e 23 febbraio presso il Palazzetto dello Sport la trentesima edizione del Trofeo Città di Desio, la manifestazione schermistica che vanta la storia più lunga in Lombardia e in Italia.

Con il patrocinio della Regione Lombardia, della Provincia di Monza e Brianza, del Comune di Desio e dell’Assessorato allo Sport, l’evento sarà caratterizzato da dodici competizioni inerenti le tre specialità di fioretto, sciabola e spada per le categorie under 14 e Assoluti.

«L’iniziativa che, da una parte si fa promotrice di questa disciplina sportiva a livello nazionale, dall’altra sarà abbinata alla solidarietà, quest’anno come nel 2019 in favore della Caritas. Ci sarà una raccolta alimentare a cui parteciperanno tutti i club in gara – ci spiega il presidente dell’associazione, Alberto Bernacchi, che continua – la società che ha dato di più vince il Trofeo della Solidarietà, giunto alla sua quinta edizione. Il fine è sicuramente quello di fare rete a prescindere dal club di appartenenza»

«La scherma che, fino a quindici anni fa si vedeva solo in tv nelle grandi occasioni, ha ottenuto maggiore visibilità rispetto al passato, nonostante sia ancora meno conosciuta di altre discipline. Forse per tradizione e per un fatto culturale, non è stato mai uno sport di massa. Non va però dimenticato che può essere praticato da tutti e che non è affatto più costoso di altri, come spesso si crede» ci racconta ancora il presidente in attesa della due giorni di Desio, che vedrà la partecipazione di ben seicento atleti dall’Italia e dall’estero.

