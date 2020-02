Saugella Monza di scena a Scandicci per affrontare la Savino Del Bene

Si apre con una trasferta in Toscana il febbraio di campionato della Saugella Monza di Carlo Parisi, pronta a tornare in campo nella Serie A1 femminile 2019-2020 dopo lo stop per la Coppa Italia. Dopodomani, domenica 9 febbraio, alle ore 17.00 (diretta PMG Sport – Sportmediaset.it), la prima squadra femminile del Consorzio Vero Volley scenderà sul campo del Palazzetto dello Sport di Scandicci per affrontare la Savino Del Bene Scandicci nel match valido per la quarta giornata di ritorno della stagione regolare.

Ancora a secco di successi in campionato dopo il giro di boa, Ortolani e compagne puntano a tornare a sorridere per dare una svolta a questo trend negativo nel girone di ritorno, che ha finora fruttato due soli punti su tre uscite (sconfitta contro Conegliano in tre set e stop contro Bergamo e Cuneo al tie-break). La Saugella Monza, brava a conquistare una preziosa vittoria contro Novara nei Quarti di Finale di Coppa Italia che è coincisa con la seconda partecipazione della sua storia nella Final Four del trofeo nazionale, nelle ultime due gare giocate ha subito altre due sconfitte: contro Busto Arsizio in Semifinale di Coppa Italia e contro la Dinamo Kazan nel ritorno degli Ottavi di Finale della CEV Volleyball Cup. Uscita dalla competizione europea, la corsa della formazione rosablù è ora solo sulla Serie A1 femminile, dove al momento è sesta a nove punti dal terzo posto.

Monza vuole dunque tornare a correre, conscia però che di fronte a sè troverà una Scandicci animata dallo stesso desiderio. Le toscane di Luca Cristofani hanno perso sia Coppa Italia (contro Conegliano) che in Champions League, motivo per cui daranno tutto per risollevare il morale. All’andata, giocata a Cinisello Balsamo, a spuntarla fu la Savino Del Bene, in rimonta, 3-2. Rispetto a quella gara, però sono cambiate tante cose: non solo gli allenatori in panchina, da una parte e dall’altra, ma anche diverse atlete in campo. Le monzesi potranno contare su Plummer, le toscane su Gray e Kosareva.

IL ROSTER COMPLETO – SAUGELLA MONZA

Palleggiatrici SKORUPA, DI IULIO

Centrali SQUARCINI, HEYRMAN, DANESI

Schiacciatrici ORTOLANI, MARIANA, BEGIC, ORTHMANN, MEIJNERS, OBOSSA, PLUMMER

Liberi PARROCCHIALE, BONVICINI

Allenatore PARISI

IL ROSTER COMPLETO – SAVINO DEL BENE SCANDICCI

Palleggiatrici CARRARO, MALINOV

Centrali KAKOLEWSKA, LUBIAN, MOLINARO, STEVANOVIC

Schiacciatrici BRICIO, PIETRINI, GRAY, BOSETTI, KOSEREVA, STYSIAK, SLOETJES

Liberi MERLO, CARDULLO

Allenatore CRISTOFANI

PRECEDENTI

11, di cui 9 in Serie A1 e 2 in Serie A2 (2 successi Monza, 9 successi Scandicci)

L’ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Saugella Monza – Savino Del Bene Scandicci 2-3 (4a giornata di andata Serie A1 femminile 2019-2020) – 31 ottobre 2019 – Pala Allende di Cinisello Balsamo.

LE EX DELLA GARA

PER MONZA

Floortje Meijners, a Scandicci nella stagione 2016-2017

PER SCANDICCI

Nessuna giocatrice ha vestito la maglia avversaria

CURIOSITA’

Su 11 precedenti disputati, Monza e Scandicci si sono incontrate anche due volte in Coppa Italia, con le monzesi capaci di eliminare le toscane nei quarti di finale della coppa nazionale della stagione 2017-2018 (vittoria 3-0 in Brianza, sconfitta 3-2 a Scandicci).

La Saugella Monza ha battuto solo due volte su undici uscite Scandicci: una nella gara di andata di Coppa Italia di due stagioni fa (3-0) e una in A2 nella stagione 2013-2014 (3-2).

Ben sei sfide tra le due squadre, di cui due in Serie A2, sono finite al tie-break.

