Rotary Club Monza, in collegamento con il Prof. Ciccozzi: “Ecco come abbiamo isolato il corona virus”

La conviviale di ieri del Rotary Club Monza che si è svolta all’Hotel de la Ville è stata l’occasione per un collegamento in diretta con il professor Massimo Ciccozzi, che assieme alla sua squadra di ricercatori ha isolato per primo nel mondo il corona virus.

Una testimonianza importante che ha fatto chiarezza per alcuni aspetti legati a questa epidemia.

Il professore con la sua squadra composta da un giovane ricercatore, solo al 6° anno, Domenico Benvenuto e le sue colleghe Silvia Angeletti e Marta Giovanetti ha scoperto e ricostruito perfettamente la struttura del coronavirus cinese. Un lavoro svolto di notte e di giorno confrontandosi con altri gruppi di ricerca di tutto il mondo.

Il professore ha spiegato ad un’attenta platea che la ricostruzione genetica del virus è fondamentale per la preparazione di medicinali quanto più possibili adatti a disattivare i meccanismi con cui si legano e si diffondono nel corpo umano.

Il professore racconta come si è arrivati al clamoroso risultato che hanno ottenuto



Il professore spiega il passaggio dall’animale (il pipistrello) all’uomo.



Un incontro interessante a cui hanno partecipato sia il presidente del Rotary Club Monza, Stefano Gianobi, sia il Governatore della Lombardia, Giuseppe Novarino.

Il club dei Rotary, si sa, che sono impegnati a livello nazionale e mondiale per sconfiggere una serie di malattie che affliggono l’umanità. Solo per fare un esempio, l’ultima battaglia che stanno portando avanti è quella contro la Sindrome di Angelman, malattia genetica rara del neurosviluppo che colpisce in media una persona ogni 15 mila (leggi l’approfondimento). Un impegno che potrebbe cambiare il futuro della scienza: diversi ricercatori sostengono, infatti, che gli studi sulla Angelman potrebbero condurre a importanti traguardi anche nella comprensione e nella cura di altri disturbi neurologici, come l’Alzheimer e l’autismo.

