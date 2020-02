Monza, nuovi controlli sulle strade: calano le persone alla guida positive all’alcotest

Continua l’attività di contrasto al fenomeno della guida in stato di ebbrezza, sulle strade di Monza e della Brianza. I numeri del week end appena trascorso sono in miglioramento: si è registrato un calo nel numero dei conducenti trovati positivi al test dell’etilometro.

Durante le operazioni di prevenzione degli incidenti stradali connessi all’uso di droghe e alcol, sono state in totale 5 le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza, a fronte di oltre 80 automobilisti sottoposti al controllo. Due gli automobilisti denunciati perché trovati al volante rispettivamente con tasso alcolemico superiore a 0.8 e 1.5.

Patente sospesa, denuncia e confisca del veicolo, per un altro automobilista che si è rifiutato di sottoporsi all’alcol test.

Le strade nel mirino dei controlli

A finire nel mirino dei controlli dei Carabinieri, durante quest’ultimo week end, a Monza via Borgazzi e via Amati; a

Brugherio, viale Lombardia; ad Agrate l’imbocco autostradale A4 e piazza Marconi; a Concorezzo via Dante; la SP2 tra Bellusco e Busnago; a Cesano Maderno via Viganò, a Varedo via Nazionale dei Giovi; a Seregno via Stoppani; a Carate Brianza via Piemonte.

Foto di repertorio MBNews

