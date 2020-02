Monza, Legambiente costretta a lasciare l’Oasi di Piazza Castello

Il circolo specifica che buona parte del territorio dell’Oasi era di proprietà della Regione Lombardia, che lo ha dato in gestione a Legambiente. Una piccola parte, però cruciale per il godimento dell’area, era stata concessa in comodato d’uso ad un privato. Nel 2014 il comodato d’uso non era stato rinnovato.

Nonostante le numerose sollecitazioni di Legambiente, il privato è stato inamovibile, e a questo punto il circolo non ha più potuto organizzare nessuna attività. È rimasto l’onere della gestione, non controbilanciato dalle entrate, che provenivano tutte dalle iniziative svolte con il pubblico.

«Lì la situazione si è complicata – prosegue Brambilla – perché dal privato ci è stato negato l’accesso ad un isolotto strategico per le nostre attività. Di fatto potevamo attraversare l’area solo in alcune condizioni meteorologiche. Il ponticello che collegava le due sponde del Lambro era stato portato via da una piena e in questi anni non è stato mai ricostruito. Non eravamo nelle condizioni di operare. È per questo che in data 28 gennaio 2020 il Circolo Alexander Langer ha scritto alla Regione per ufficializzare la dismissione dalla gestione dell’area».

Una decisione sofferta

«E’ una decisione sofferta? – chiarisce la presidentessa – Molto. Abbiamo dedicato tempo, fatica, energie a quell’area della città e adesso non è rimasto niente, perché senza continuità il lavoro si perde via. Non abbiamo mai chiesto niente in questi anni di attività: abbiamo lavorato con umiltà e passione, ma appena abbiamo iniziato a fare qualche richiesta ci siamo trovati un muro davanti. E’ un peccato, dovremmo imparare a fare rete su queste tematiche. Noi nel nostro piccolo cerchiamo di unire le forze con chi si occupa di ambiente, uno fra tutti il gruppo degli attivisti di Fridays For Future».

«Adesso – ci dice in conclusione – vediamo se qualcosa si muove. E’ passato un mese e ancora non abbiamo ricevuto nessuna telefonata, né dal privato, né da Regione, né dall’assessore competente a Monza. Staremo a vedere».