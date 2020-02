Coronavirus: volontari Croce Rossa Monza e Brugherio a Linate per i controlli

Sono centinaia i volontari della Croce Rossa italiana che in questi giorni sono stati chiamati nei principali aeroporti per effettuare i controlli sui passeggeri per l’emergenza Coronavirus. Tra loro ci sono anche quelli della Croce Rossa di Monza.

Il piano di aiuti è stato attivato dalla Croce Rossa Lombardia, su disposizione della Croce Rossa nazionale, a partire da giovedì pomeriggio.

Monza a tal proposito sta dando il suo contributo ogni giorno dalle 15 alle 24 con tre volontari nell’aeroporto di Linate, per la gestione del punto di controllo dei passeggeri in arrivo. La mattina, invece, sono presenti volontari della Croce Rossa di Brugherio e di quella di Bergamo e hinterland.

“L’emergenza a livello nazionale viene gestita dal sistema nazionale di Protezione civile di cui la Croce Rossa fa parte – precisa Andrea Paleari, delegato provinciale per le attività di emergenza, guidate a livello monzese da Nicole De Togni -. Inoltre, in caso di emergenza per il trasporto di pazienti a rischio o colpiti dal virus, nella centrale operativa regionale di Legnano sono disponibili due mezzi per il trasporto in totale sicurezza: un’ambulanza e un pullmino ad alto biocontenimento”.

I volontari, prima di iniziare il servizio, vengono addestrati per l’utilizzo delle mascherine di protezione, dei guanti e dei camici monouso, e per l’uso dei termometri a raggi infrarossi messi a disposizione dallo scalo milanese. I pazienti a rischio vengono immediatamente valutati dal medico presente sul posto.

Inoltre la Croce Rossa di Monza ha attivato nella sua sede di via Pacinotti anche la sala operativa per la gestione delle emergenze.

