La Wellness Clinic degli Istituti Clinici Zucchi ora è realtà per tutti i cittadini

“Non stupisce sapere che Monza sia tra le dieci città in cui si vive meglio”. Con queste parole il Sindaco Dario Allevi, anticipa il taglio del nastro che apre ufficialmente i servizi ai cittadini della nuova struttura di via Appiani firmata Istituti Clinici Zucchi: un Wellness Center dedicato a 360 gradi a tutta la famiglia con servizi innovativi e un meraviglioso spazio nido che accoglierà i bimbi del territorio.

“Da lunedì 17 febbraio questa nuova esperienza di salute per la nostra comunità sarà messa a disposizione dei monzesi e non solo – commenta Renato Cerioli, Amministratore Delegato degli Istituti Clinici Zucchi – una salute intesa come cura del corpo e della mente, come prevenzione e benessere, ma sempre basata sulle competenze mediche specialistiche dei nostri professionisti” .

IL TAGLIO DEL NASTRO

Il taglio del nastro è stato affidato alla dottoressa Gilda Gastaldi, presente in rappresentanza della famiglia Rotelli, quindi del Gruppo San Donato. Con lei il presidente degli Istituti Clinici Zucchi, Gaspare Emanuele Trizzino, Renato Cerioli e l’assessore al Welfare Giulio Gallera, il Sindaco di Monza e il prefetto Patrizia Palmisani. Nella foto di rito anche il senatore, nonché amministrato delegato del Monza, Adriano Galliani.

“Una tappa importante per la città e per il sistema sanitario lombardo – ha voluto sottolineare Gallera – una struttura che farà attività in solvenza e sotto il controllo di Regione Lombardia, che è una garanzia”.

Tante le parole e i discorsi che hanno voluto sottolineare l’importanza di questa nuova struttura di via Appiani che, non solo ha ridato vita – grazie alla ristrutturazione resa possibile con un investimento di 10milioni di euro – allo stabile che una volta era la sede dei servizi sociali di Monza ma che – soprattutto – accoglierà le famiglie del territorio grazie ai moltissimi servizi offerti, che vi avevamo già presentato in anteprima in questo servizio: protocolli innovativi per la prevenzione e il miglioramento delle performance fisiche, riabilitazione motoria, post-chirurgica e post-traumatica, ginecologia, urologia e procreazione medicalmente assistita, un team dedicato ai disturbi dell’umore e ai disturbi d’ansia, con la sinergia di psicologi e psichiatri. Spazio alla tecnologia, con macchinari di ultima generazione, come il D-wall, per offrire trattamenti personalizzati mirati al potenziamento delle prestazioni sportive, alla prevenzione in ambito motorio e al recupero in caso di infortuni. Un’intera parte dell’edificio sarà dedicata al Medical Wellness, dove è presente una palestra dotata di attrezzature all’avanguardia, una vasca idroterapica per la riabilitazione in acqua e una criocamera per la terapia del freddo.

IL PRIMO OPEN DAY DELLA ZUCCA FELICE

L’ufficialità della mattinata di inaugurazione del Wellness Center degli Istititi Clinici Zucchi è stata alleggerita dal primo open day de La Zucca Felice, lo spazio nido dedicato ai bambini del territorio gestito da Maria Grazia Campese, presidente della cooperativa Spazio Aperto Servizi: “Proporre un asilo nido e uno spazio gioco all’interno del progetto Zucchi Wellness Clinic significa pensare alla salute in una logica di promozione del benessere. Significa prendersi cura delle persone fin dal primo istante di vita, accompagnandole in una crescita sana e armoniosa – commenta davanti ai numerosissimi ospiti invitato all’inaugurazione – La Zucca Felice è un luogo pensato per le mamme e i papà, in cui trovare ascolto e sostegno professionale, dalla gravidanza fino ai primi anni di vita del bambino, un luogo dove poter ricreare l’atmosfera che si respirava una volta nei cortili, in cui le mamme crescevano assieme i loro bambini, condividendo dubbi, conoscenze ed esperienze”.

Se ad aprire la giornata che ha ufficialmente aperto le porte della nuova struttura di via Appiani è stata la dottoressa Gilda Gastaldi, che ha voluto ripercorrere un po’ la storia di questo edificio storico che, ora, può godere di nuova vita alzando ancora l’asticella d’eccellenza delle Cliniche Zucchi, a chiudere la mattinata ci ha pensato don Sergio Massironi, rettore del Collegio Villoresi, che ha benedetto lo stabile e ha poi dato il via alle visite all’interno degli ambienti.

