La Vero Volley Monza chiude la settimana di lavoro con una seduta di tecnica

Penultimo giorno di lavoro settimanale per la Vero Volley Monza di Fabio Soli. Domani, sabato 29 febbraio, dopo la mezza giornata di tecnica fissata in mattinata, la prima squadra maschile del Consorzio Vero Volley chiuderà il planning di allenamento svolto in questi giorni di stop del campionato complice l’emergenza Coronavirus.

La Lega Volley Maschile ha intanto ufficializzato gli spostamenti gare della nona giornata di ritorno della SuperLega Credem Banca 2019-2020 che sarebbe dovuta andare in scena domenica 1 marzo. Il match Vero Volley Monza – Cucine Lube Civitanova si giocherà alla Candy Arena di Monza, mercoledì 18 marzo, alle ore 20.30. Per quanto riguarda l’accesso del pubblico, la Lega Pallavolo e i Club si atterranno alle disposizioni delle autorità competenti, quindi l’evento si dovrebbe disputare, salvo diverse indicazioni intergovernative circa l’evoluzione della situazione, a porte chiuse.

Come comunicato dalla Fipav in data 26 febbraio, infatti, dal 2 marzo ci sarà la ripresa regolare di tutti i campionati di ogni livello (Nazionali, Regionali, Territoriali) e delle attività di allenamento senza limitazione alcuna, per le Regioni non direttamente interessate dalle ordinanze governative e regionali. La ripresa sarà con la limitazione dello svolgimento a “porte chiuse” di tutti i campionati di ogni livello (Nazionali, Regionali, Territoriali) e delle attività di allenamento nelle Regioni Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino e Marche (queste ultime in quanto caratterizzate da sola ordinanza regionale); ad eccezione dei Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio. Stop complessivo dell’attività nei Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio.

Per la Vero Volley Monza, però, prima della sfida contro i marchigiani ci sarà quella contro la Leo Shoes Modena, fissata domenica 8 marzo al Pala Panini di Modena, alle ore 18.00 e quella contro la Globo Banca Popolare del Frusinate Sora domenica 15 marzo, al Pala Coccia di Veroli. I lombardi non scendono in campo in gare ufficiali dalla sfida vinta per 3-2 contro Verona il 16 febbraio, ma hanno disputato un allenamento congiunto venerdì scorso con la pari categoria Milano. Per preparare al meglio il match contro Zaytsev e compagni prima e la formazione sorana poi, Monza potrà contare su altri giorni di lavoro a disposizione.

