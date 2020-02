La Saugella Monza ospita la Golden Tulip Volalto Caserta 2.0 alla Candy Arena

Tre giorni dopo la preziosa vittoria firmata a Scandicci contro la Savino Del Bene, la Saugella Monza di Carlo Parisi torna in campo per il turno infrasettimanale della quinta giornata di ritorno della Serie A1 femminile 2019-2020. Domani, mercoledì 12 febbraio, alle ore 20.30 (diretta PMG Sport – Sportmediaset.it), Ortolani e compagne sfideranno la Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta davanti al pubblico amico della Candy Arena di Monza.

Carattere e grinta le armi che la prima squadra femminile del Consorzio Vero Volley ha dimostrato di possedere in Toscana e che cercherà di rimettere in campo nel confronto con le campane. Caserta, seppure notevolmente cambiata rispetto all’andata, è stata una delle formazioni capaci di fermare la Saugella prima del giro di boa. In Campania le padrone di casa vinsero il match contro Monza per 3-0, anche se domani in campo si affronteranno due squadre molto cambiate, a partire dai due tecnici in panchina. Le lombarde vanno a caccia del secondo successo del 2020 in campionato con l’obiettivo di tornare ad insediare le prime piazze della graduatoria ed arrivare con il morale alto al secondo confronto della settimana, in programma domenica a Jesi contro la Lardini Filottrano. Le casertane, fanalino di coda della graduatoria e ancora a secco di vittorie nel nuovo anno, hanno perso in tre set le ultime quattro gare ma continuano ad inseguire con generosità una complessa salvezza.

IL ROSTER COMPLETO – SAUGELLA MONZA

Palleggiatrici SKORUPA, DI IULIO

Centrali SQUARCINI, HEYRMAN, DANESI

Schiacciatrici ORTOLANI, MARIANA, BEGIC, ORTHMANN, MEIJNERS, OBOSSA, PLUMMER

Liberi PARROCCHIALE, BONVICINI

Allenatore PARISI

IL ROSTER COMPLETO – GOLDEN TULIP VOLALTO 2.0 CASERTA

Palleggiatrici DALIA, TREVISIOL

Centrali HARRIS, CHIANESE

Schiacciatrici CASTANEDA SIMON, MISCEO, MASTROIANNI

Liberi GHILARDI, AMERI

Allenatore MALCANGI

PRECEDENTI

1, tutti in Serie A1, (0 successi Monza, 1 successo Caserta)

L’ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta – Saugella Monza 3-0 (5a giornata di andata Serie A1 femminile 2019-2020) – 3 novembre 2019 – Palavignola di Caserta.

LE EX DELLA GARA

Nessuna giocatrice ha vestito la maglia avversaria

LE DICHIARAZIONI PRE GARA

Katarzyna Skorupa (palleggiatrice Saugella Monza): “Ci servono punti e vogliamo farli contro Caserta. Dobbiamo stare attenti perchè é una delle squadre che, con tutto il rispetto, non ha nulla da perdere. Loro verranno qua e vorranno fare la loro pallavolo ma noi dobbiamo pensare a fare la nostra e migliorare per la prossima partita. La vittoria di Scandicci ci è servita molto, soprattutto per alzare il morale dopo un periodo di difficoltà. Speriamo che ci porti bene e ci motivi a dare il massimo per il futuro”.

VOLLEY CUP SERIE A1 FEMMINILE 2019-2020

IL PROGRAMMA DELLA 5^ GIORNATA DI RITORNO

Mercoledì 12 febbraio, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)

Igor Gorgonzola Novara – Savino Del Bene Scandicci ARBITRI: Gnani-Boris ADDETTO VIDEO CHECK: Martinelli

Mercoledì 12 febbraio, ore 20.30 (diretta PMG Sport)

Zanetti Bergamo – Imoco Volley Conegliano ARBITRI: Pozzato-Mattei ADDETTO VIDEO CHECK: Ferrari

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Il Bisonte Firenze ARBITRI: Spinnicchia-Florian ADDETTO VIDEO CHECK: Grassi

èpiù Pomì Casalmaggiore – Lardini Filottrano ARBITRI: Curto-Selmi ADDETTO VIDEO CHECK: Mutti

Unet E-Work Busto Arsizio – Bartoccini Fortinfissi Perugia ARBITRI: Rossi-Prati ADDETTO VIDEO CHECK: Piave

Saugella Monza – Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta ARBITRI: Santoro-Goitre ADDETTO VIDEO CHECK: Ferrara

Reale Mutua Fenera Chieri – Bosca S.Bernardo Cuneo ARBITRI: Zanussi-Sessolo ADDETTO VIDEO CHECK: VIale

LA CLASSIFICA

Imoco Volley Conegliano 48; Unet E-Work Busto Arsizio 42; Igor Gorgonzola Novara 35; Savino Del Bene Scandicci 33; Saugella Monza 28; èpiù Pomì Casalmaggiore 28; Il Bisonte Firenze 24; Reale Mutua Fenera Chieri 24; Zanetti Bergamo 23; Bosca S.Bernardo Cuneo 20; Banca Valsabbina Millenium Brescia 18; Lardini Filottrano 16; Bartoccini Fortinfissi Perugia 10; Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta 8.

