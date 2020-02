Il vice presidente di Regione Lombardia: “No allarmismo, ma cautela”

Un messaggio per rassicurare tutti. “Non sono in quarantena”. Dal Pirellone, dove è stato portato oggi per ragioni di sicurezza dopo il contagio da Coronavirus di ieri di una persona dello staff del presidente Attilio Fontana, Fabrizio Sala rilascia una dichiarazione per rispondere a quanti gli domandavano come stesse.

“Se mi vedrete con la mascherina è per rispetto a chi è un soggetto più sensibile di altri. Ho fatto due tamponi ed entrambi sono negativi, quindi sto bene. Sono a Palazzo Pirelli perchè non stato in contatto la persona infetta e per evitare un possibile contagio hanno preferito spostarmi da Palazzo Lombardia. Sono ovviamente in costante contatto con la sala operativa”.

Insomma, come da protocollo in situazioni di emergenza il presidente e il vice presidente vengono tenuti in luoghi diversi per evitare che la Regione perda la propria guida.

“Non ci deve essere allarmismo, ma cautela perchè non abbiamo mai affrontato una situazione di questo tipo, mai un virus così contagioso e del quale ancora non abbiamo il vaccino”.

Nel frattempo durante la conferenza stampa di questa sera Alessandro Mattinzoli, assessore allo Sviluppo economico ha dichiarato: “Abbiamo istituito una task force economica per l’emergenza per concordare le misure economico finanziarie da prendere a sostegno dei lavoratori e delle imprese. Stiamo pensando ad un sostegno al reddito per i dipendenti e i titolari d’impresa della zona rossa, ma vorremmo che il Governo adottasse una visone più ampia per degli interventi immediati di aiuto.

Anche la zona gialla deve essere oggetto di interventi da adottare. La regione si attiverà con misure proprie. Certo, il quadro è in itinere e dovrebbe riguardare le tasse dell’anno prossimo”.

