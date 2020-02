Cittadini a scuola di Primo Soccorso: otto lezioni organizzate dalla Croce Rossa di Monza

Saper intervenire tempestivamente è fondamentale e in alcuni casi, in una situazione di emergenza potrebbe fare la differenza tra la vita e la morte.

Il Comitato monzese della Croce Rossa, come da tradizione, organizza un Corso di Primo Soccorso rivolto alla popolazione.

Il corso è articolato in 8 lezioni che si svolgeranno la sera (dalle 20.30 alle 22.30) nella sede della Croce Rossa in via Pacinotti 2. Il primo appuntamento è il 24 febbraio (le lezioni proseguiranno il 28 febbraio; 2, 6, 9, 13, 16 e 20 marzo).

Durante le lezioni i partecipanti affronteranno aspetti teorici e pratici: come intervenire in caso di malore, sospette fratture, emorragie, ustioni. Oltre all’apprendimento del BLS (Basic Life Support) e agli aspetti legali del soccorso.

L’obiettivo è promuovere, prevenire e tutelare la salute pubblica fornendo corrette informazioni di primo soccorso.

La quota di iscrizione è di 50 euro comprensive del materiale didattico e dell’attestato di partecipazione.

Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni telefonare al 335.6096243 oppure inviare un’email a daniela.carzaniga@lombardia. cri.it.

