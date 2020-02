Coronavirus, isolato il ceppo italiano all’ospedale Sacco di Milano

La giornata di ieri è stata caratterizzata da una serie di buone notizie per la Lombardia: anzitutto 40 persone sono guarite dal Coronavirus e il loro tampone è ora negativo, dall’Ospedale Sacco è poi arrivata l’importante notizia dell’isolamento del ceppo italiano del virus e iniziano a diminuire i ricoveri nelle strutture lombarde.

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha telefonato al professor Massimo Galli, direttore dell’Istituto di Scienza biomediche dell’Ospedale Sacco di Milano per complimentarsi con lui e la sua equipe di ricercatori in merito alla notizia dell’isolamento del ceppo italiano del Coronavirus.

“Grazie professore – ha detto il governatore – è davvero una notizia importante che conferma come ala Lombardia stia lavorando a tutto campo per porre fine a questa emergenza. Ringraziamenti che, ovviamente, vanno estesi a tutta la squadra e più in generale al sistema sanitario regionale”

