Campionato PallaNuotoItalia Lombardia: 10 e lode. Le classifiche

Dieci giornate trascorse, decine di gol studiati e ripassati, poco più di dieci decadi per giocarsi un voto che sarà comunque sufficiente se si studia e si frequenta la scuola della pallanuoto con impegno e determinazione. Intanto ieri a Legnano, Seregno, Pavia, Varedo e Varese Palaghiaccio si sono assegnati, in ben 39 partite, alcuni 10 e lode per abbondanza di gol (In Sport Biella ne segna 27), primati consolidati (Albaro Nervi instancabile in U18) e reazioni (prima vittoria de I Magnifici U18).

RAGAZZI U14. In Serie A SG Arese scava il solco tra sé e PN Barzanò (+ 7 gol nella partita di ieri finita 11-2, +12 punti in classifica, rispettivamente prima e ultima) e allarga il fossato anche rispetto agli altri assalitori. Tra questi, Viribus Unitis Rossa sfonda a più riprese le difese di volta in volta tenacemente ricostruite da In Sport Cesano Red (10-7) che a sua volta rimane decisamente attardata nell’elenco squadre. In Serie B altro scontro up and down con l’imprendibile Locatelli Genova (6 vittorie in 6 partite) che lascia alla massima distanza RN Legnano (0 gol a 10 e ancora 0 punti nella giornata giocata in casa).

ALLIEVI U16. In Serie A terzetto che se ne va a spasso per la classifica: In Sport Cesano Red e Piacenza PN 2018 raggiungono infatti In Sport Polì Novate Red e si divertono ad aggiungere carne e reti al fuoco del primato (Cesano ne fa 21 al Quanta Club, Piacenza 10 ad H2O Muggiò). Deve invece sudarsele una per una, le reti del 6-5 su Aquarium Nuoto, NP Varedo che a pochi minuti dalla fine rischia addirittura di veder tutto vanificato, ma fa suo lo scontro di metà graduatoria. In Serie B zitta zitta la Varese Olona Nuoto torna a essere protagonista in una serie giovanile cadetta, guadagnando in una domenica la vittoria sui genovesi della Locatelli (9-2) e la solitudine dei numeri alti con primato, miglior difesa e miglior attacco. Fatti e non parole anche per RN Legnano e San Carlo Sport Blue che rispettivamente ammutoliscono In Sport Cesano Green (11-2) e In Sport Polì Novate Blue (12-2). In Serie C risveglio dei Titans Bollate che segnano quasi più reti contro PN Barzanò Blue che nelle scorse tre partite messe insieme (16-6) e di colpo si ritrovano secondi migliori realizzatori sia come squadra che come singoli (Jacopo Recalcati). Pure Omnia Sport però non è da meno con le medie da capogiro: in quattro partite è sopra i 15 gol domenicali e anche ieri ha ribadito il concetto con il 21-3 a In Sport Cesano White. Ne bastano invece solo 5 alla Bustese Nuoto per avere la meglio su Vimercate Nuoto che insiste ma non riesce nell’aggancio definitivo (5-4).

JUNIORES U18. In Serie A straordinari ben retribuiti per i ragazzi di Albaro Nervi che, senza alcun cambio, mettono a cassa, nei 32 minuti, 19 reti contro il Campus Team PV (19-2), confermandosi leader indiscussi del settore. Azzurra Nuoto Buccinasco vince per il momento la sfida salvezza con Team Lombardia Rho ribaltando il risultato a metà gara (da 1-3 a 8-5). In Serie B per ciascuno un pizzico di soddisfazione aggiuntiva alla già buona notizia della vittoria: SG Arese infatti (15-5 su Gate Sport La Fenice) rimane in cima da sola, Aquarium Nuoto gestisce la pressione dello scarso vantaggio contro In Sport Cesano (4-3), NP Varedo conferma l’imbattibilità in casa (13-7 sul Quanta Club), Varese Olona Nuoto alza la percentuale dell’efficacia con 6 marcatori su 8 giocatori (11-6 alla In Sport Polì Novate Blue), I Magnifici U18 firmano finalmente il loro 10 in pagella (prima vittoria per 10-1 contro H2O Muggiò) e PN Barzanò Red rappresenta per questa domenica la faccia vincente della provincia lecchese (8-4 alla PN Lecco che si avvicina anche nella geografia della classifica). In Serie C un solo risultato che però basterebbe a sfamare almeno tre squadre: In Sport Biella a valanga su San Carlo Sport con 27 reti a 0, un conto così salato non si vedeva dal 2017-2018 con la PN Treviglio.

SENIORES U21. Bollenti spiriti nella Piscina Palaghiaccio di Varese tra In Sport Polì Novate Blue e Vimercate Nuoto che dopo alterne fortune nei primi tre tempi accendono la partita nel quarto parziale con i brianzoli che scoccano la scintilla del vantaggio e i milanesi che la trasformano in due decisive espulsioni (12-8 per Vimercate).

MASTER. Anche in Lega Pro si torna in acqua con un po’ troppa foga: la vittoria di Anubi B.A su HST Varese ad esempio frutta solo un punto alla squadra di Busto Arsizio per via di una brutalità seguita anche da una espulsione definitiva per parte (per la cronaca la partita è finita 11-5). Più tranquillo e secondo i piani il successo della Palombella su PN Buccinasco (13-6) mentre Sporting Lodi rompe le uova nel paniere al Campus Team PV (8-5) che si vedeva già secondo e invece, oltre a perdere, subisce il rimbalzo di RN Legnano Lega Pro che doppia 13-6 Albaro Nervi. Se in Serie B si movimenta solo la metà classifica con Vimercate PD e Metanopoli PN che lasciano molto indietro PN Lecco (11-3) e indietro Sporting Lodi Master Team (10-6), in Serie C si livella tutta la sommità con OlimpiaKozzi e Aquarium Nuoto che si issano con facilità sulle spalle di Team Lombardia Rho (7-3) e Poseidon Milano (15-4) per guardare all’orizzonte una promozione contesa anche con RN Legnano Master C (11-1 alla In Sport Cesano). S.I. Pro Secco ci prende gusto e a distanza di una settimana stappa la seconda dopo mesi di sete (8-3 alla In Sport Polì Novate Blue), mentre festeggia sempre e comunque la famiglia total orange dei Titans Bollate, sconfitta 7-5 da Acquarè Franciacorta.

