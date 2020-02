Air Italy, la protesta dei lavoratori sotto Palazzo Lombardia: “A rischio il nostro lavoro”

I dipendenti di Air Italy scendono in piazza per farsi sentire dalle istituzioni. Nelle giornate di lunedì 17 e martedì 18 febbraio febbraio, decine di lavoratori hanno manifestato contro la decisione della compagnia aerea di licenziare, con un procedimento collettivo, centinaia di dipendenti. Secondo le prime stime, a perdere il lavoro sarebbero tra le 1200 e le 1450 persone, solo in Italia.

I manifestanti incontrano Regione Lombardia

Il nucleo di manifestanti lombardi, si è dato appuntamento sotto Palazzo Lombardia e ha incontrato il Presidente, Attilio Fontana. «Abbiamo sollecitato e ottenuto un incontro con il Ministero dei Trasporti che si svolgerà giovedì e stiamo ragionando per cercare di capire cosa potrà fare realmente il Governo, mentre noi proveremo a studiare percorsi utili a una soluzione positiva – ha spiegato il Presidente – In questo scenario sorprende che il Ministero dello Sviluppo economico faccia la parte del ‘grande assente’».

All’incontro con i lavoratori presente anche l’assessore alla Formazione, Istruzione e Lavoro Melania Rizzoli.

Air Italy: cosa sta succedendo?

La crisi di Air Italy è scoppiata qualche giorno fa. L’11 febbraio 2020, i due azionisti di Air Italy, Alisarda e Qatar Airways, hanno deciso all’unanimità di mettere la società in liquidazione. A partire da quella data tutti i voli della compagnia sono stati soppressi e per coloro che avevano prenotato un volo è iniziato l’incubo. La compagnia ha assicurato ad alcuni viaggiatori, il viaggio con medesime condizioni, ma differente compagnia aerea. Per altri è invece scattata la procedura di rimborso totale.

La situazione della compagnia era grave: i dati che circolano in rete riportano che dopo aver chiuso il 2018 con perdite per 164 milioni di euro, Air Italy aveva registrato nel 2019 perdite per oltre 200 milioni di euro.

Adesso a rischio è il lavoro di centinaia di persone. Per il sistema italiano del trasporto aereo significa la perdita di circa 1200-1400 posti di lavoro tra Olbia, la città in cui compagnia ha sede fin dal 1963 (pur con diversi riassetti), e Milano Malpensa, sede strategica nelle tratte internazionali.

