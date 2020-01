Vero Volley Monza in campo alla Candy Arena contro la Top Volley Cisterna

Quarto turno di ritorno della SuperLega Credem Banca 2019-2020 casalingo per la Vero Volley Monza. Domani, sabato 25 gennaio, alle ore 20.30 (diretta LVC – Eleven Sports), Beretta e compagni ospitano la Top Volley Cisterna, alla Candy Arena di Monza, nel secondo anticipo di giornata.

La prova convincente espressa dai monzesi mercoledì sera contro Civitanova, nei Quarti di Finale della Del Monte Coppa Italia, non gli ha regalato nè la vittoria nè il pass per la Final Four di Casalecchio di Reno ma comunque morale e soprattutto maggiore consapevolezza nei propri mezzi. I monzesi, come spesso successo questa stagione, hanno saputo mettere in campo una pallavolo frizzante fatta di generose difese, un servizio efficace e un attacco pimpante. Reduci da tre sconfitte consecutive in campionato, la prima squadra maschile del Consorzio Vero Volley vuole però ora puntare anche a sorridere, per spezzare la serie negativa di questo prologo di girone di ritorno e risollevare una posizione di classifica che al momento la vede al decimo posto. Di fronte a lei la squadra di Soli troverà una Cisterna, che ha cambiato il suo nome abbandonando quello di Latina, che ha avuto lo stesso cammino nell’ultimo periodo: una vittoria al tie-break contro Piacenza nell’ultima di andata e due sconfitte, contro Perugia e Civitanova, nella prima e terza di ritorno. I pontini, a riposo nella seconda giornata, vogliono fare punti per allontanare la zona rossa della graduatoria.

All’andata vinse Cisterna, in rimonta 3-2, contro una Monza brava a vincere primo e terzo set in modo convincente grazie ai lampi di un super Kurek (31 punti) e Dzavoronok e Louati (15 a testa). I padroni di casa si appoggiarono invece a Patry e Van Garderen per ribaltare l’inerzia del match e portarsi a casa una vittoria da due punti.

IL ROSTER COMPLETO – VERO VOLLEY MONZA

Palleggiatori ORDUNA, CALLIGARO

Centrali BERETTA, GALASSI, YOSIFOV

Schiacciatori DZAVORONOK, KUREK, LOUATI, SEDLACEK, BUCHEGGER, CAPELLI, RAMIREZ PITA

Liberi GOI, FEDERICI

Allenatore SOLI

IL ROSTER COMPLETO – TOP VOLLEY LATINA

Palleggiatori SOTTILE, PESLAC

Centrali SZWARC, ELIA, ROSSI

Schiacciatori VAN GARDEREN, ROSSATO, PATRY, KARLITZEK, ONWUELO, PALACIOS

Liberi CAVACCINI, RONDONI

Allenatore TUBERTINI

PRECEDENTI

14, tutti in SuperLega (5 successi Latina, 9 successi Monza)

L’ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Top Volley Cisterna – Vero Volley Monza 3-2 (4a giornata di andata SuperLega Credem Banca 2019/2020) – 10 novembre 2019 – Palazzetto dello Sport Cisterna di Latina.

GLI EX DELLA GARA

PER MONZA

Viktor Yosifov, a Cisterna nella stagione 2015-2016

PER CISTERNA

Milan Peslac, a Monza nella stagione 2016-2017

Alberto Elia, a Monza dal 2013 al 2015

CURIOSITÀ

Due stagioni fa la Vero Volley Monza ha conquistato, proprio contro Latina, il pass per la finale dei Play-Off Challenge, in cui alla fine ha avuto la meglio su Padova ottenendo il pass per la Challenge Cup 2019.

Due stagioni fa la Vero Volley Monza ha conquistato, proprio contro Latina, il pass per la finale dei Play-Off Challenge, in cui alla fine ha avuto la meglio su Padova ottenendo il pass per la Challenge Cup 2019.

Latina è stato il primo avversario della Vero Volley Monza in SuperLega: 1a giornata di andata del campionato 2014/2015 (Latina-Monza 3-1)

Thomas Beretta (centrale Vero Volley Monza): “Stiamo lavorando per ritrovare noi stessi, come squadra e domani affronteremo Cisterna come se fosse una finale. Ora inizia un periodo importante, dove inizieremo a giocare contro le squadre alla nostra portata. Ci siamo fatti le ossa contro le prime in classifica, partire dalla sfida contro Civitanova dove, pur avendo perso, è venuta fuori una bella prestazione, il carattere e la bella pallavolo che sappiamo giocare e che vogliamo metteremo in campo anche domani. L’andata è stata una gara altalenante. Loro sono forti e hanno giocato bene anche contro le big. Non sarà facile. Abbiamo lavorato tanto su noi stessi e il nostro gioco: domani in campo vedremo se siamo migliorati e a che punto è il nostro grado di crescita”.

SUPERLEGA CREDEM BANCA 4a giornata di Ritorno SuperLega Credem Banca

Sabato 25 gennaio 2020, ore 15.00

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Gas Sales Piacenza Diretta RAI Sport

Diretta streaming su

(Florian-Curto) Terzo Arbitro: Marani

Addetto al Video Check: Scavelli Segnapunti: Moscato

Sabato 25 gennaio 2020, ore 20.30

Vero Volley Monza – Top Volley Cisterna Diretta Eleven Sports

(Zanussi-Simbari) Terzo Arbitro: Pelucchini

Addetto al Video Check: Finati Segnapunti: Moscardi

Domenica 26 gennaio 2020, ore 15.00

Allianz Milano – Sir Safety Conad Perugia Diretta RAI Sport

Diretta streaming su

(Rapisarda-Pozzato) Terzo Arbitro: Rusconi

Addetto al Video Check: Ugolotti Segnapunti: Colzi

Domenica 26 gennaio 2020, ore 18.00

Kioene Padova – Globo Banca Popolare del Frusinate Sora Diretta Eleven Sports

(Papadopol-Giardini) Terzo Arbitro: Libardi

Addetto al Video Check: Fascina Segnapunti: Colavolpe

Leo Shoes Modena – Consar Ravenna Diretta Eleven Sports

(Puecher-Gnani) Terzo Arbitro: Bolici

Addetto al Video Check: Cristoforetti Segnapunti: Sartor

Domenica 26 febbraio 2020, ore 20.30

Calzedonia Verona – Itas Trentino Diretta Eleven Sports

Turno di riposo: Cucine Lube Civitanova

Cucine Lube Civitanova 42, Sir Safety Conad Perugia 36, Leo Shoes Modena 34, Itas Trentino 33, Allianz Milano 33, Kioene Padova 18, Calzedonia Verona 18, Consar Ravenna 18, Gas Sales Piacenza 15, Vero Volley Monza 15, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 9, Top Volley Cisterna 9, Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 5 2 incontri in meno: Kioene Padova, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

1 incontro in meno: Top Volley Cisterna Cucine Lube Civitanova

