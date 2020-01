La Vero Volley sfida Civitanova per un posto in Final Four della Del Monte® Coppa Italia

A distanza di un anno esatto la Vero Volley Monza ha la seconda chance di fermare la Cucine Lube Civitanova e accaparrarsi, per la prima volta nella sua storia, un posto in Final Four della Del Monte® Coppa Italia 2020.

Domani, mercoledì 22 gennaio, alle ore 20.30 (diretta LVC – Eleven Sports), la prima squadra maschile del Consorzio Vero Volley sarà di scena all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche per la gara secca dei Quarti di Finale della coppa nazionale, contro i padroni di casa, 363 giorni dopo l’ultima confronto nella competizione. Monza la passata stagione, sempre nei Quarti di Finale, andò vicino al colpaccio perdendo al tie-break, dopo essere stata avanti 14-11, l’occasione di accedere alla semifinale dell’evento. Ecco quindi un’altra possibilità per Beretta e compagni, motivati a vendicare la sconfitta subita nel 2019 contro la formazione di De Giorgi, di prenotare un biglietto per l’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, sede delle finali il 22 e 23 febbraio.

La squadra lombarda guidata da Fabio Soli, nonostante abbia già incontrato in questa stagione i cucinieri e perso il confronto di campionato per 3-1, vuole provare a sorprendere, cercando di stoppare una marcia, quella dei marchigiani, davvero dirompente. Juantorena e compagni hanno infatti perso solo una volta in questa stagione di campionato cedendo, nella seconda giornata di andata, 3-2 contro Milano.

Recuperato Kurek nella partita di campionato persa contro Perugia Soli avrà a disposizione tutto il suo roster, potendo contare anche sul rientrante Buchegger, tra i più positivi nella gara contro la squadra di Heynen. La Vero Volley è reduce da tre sconfitte per 3-0, contro Milano, Trento e Perugia, ma focalizzata sull’interrompere questa serie negativa e regalarsi, oltre al pass per la Final Four, un’iniezione di fiducia utile a ripartire anche in SuperLega Credem Banca.

Per la prima squadra maschile del Consorzio Vero Volley, eliminata finora sempre ai Quarti di Finale, si tratta della quinta partecipazione alla Del Monte® Coppa Italia: nella stagione 15/16 fu eliminata da Modena, nella 16/17 e 17/18 da Trento, nella passata, 18/19, da Civitanova.

IL ROSTER COMPLETO – VERO VOLLEY MONZA

Palleggiatori ORDUNA, CALLIGARO

Centrali BERETTA, GALASSI, YOSIFOV

Schiacciatori DZAVORONOK, KUREK, LOUATI, SEDLACEK, BUCHEGGER, CAPELLI, RAMIREZ PITA

Liberi GOI, FEDERICI

Allenatore SOLI

IL ROSTER COMPLETO – CUCINE LUBE CIVITANOVA

Palleggiatori BRUNO, D’HULST

Centrali ANZANI, DIAMANTINI, SIMON, BIENIEK

Schiacciatori KOVAR, JUANTORENA, MASSARI, LEAL, GHAFOUR, RYCHLICKI

Liberi BALASO, MARCHISIO

Allenatore DE GIORGI

PRECEDENTI

12, tutti in SuperLega, con 12 vittorie Civitanova e 0 successi Monza

1 precedente nella Del Monte® Coppa Italia (Civitanova vs Monza 3-2, Quarti di Finale 2018-2019, 24 gennaio 2019 – Eurosuole Forum di Civitanova Marche)

L’ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Cucine Lube Civitanova – Vero Volley Monza 3-1 (27/11/2019, 9a giornata di andata SuperLega Credem Banca 2019-2020, Eurosuole Forum di Civitanova Marche).

GLI EX DELLA GARA

PER MONZA

Bartosz Kurek a Civitanova dal 2013 al 2015

PER CIVITANOVA

Amir Ghafour, a Monza nella stagione 2018-2019

LE DICHIARAZIONI PRE GARA

Viktor Yosifov (centrale Vero Volley Monza): “Contro Civitanova ci aspetta una partita tosta. Abbiamo approfittato di questi giorni di lavoro qui a Perugia per preparare al meglio una gara che sarà sicuramente molto bella da giocare. Dovremo dare il massimo per metterli in difficoltà, sapendo che non abbiamo nulla da perdere. Loro hanno perso solo una volta quest’anno e hanno un roster di altissimo livello. Affrontarli nei Quarti di Finale, per un posto in Final Four di Del Monte® Coppa Italia, non può che essere una motivazione grandissima. Dobbiamo andare lì e dare tutto”.

LA FORMULA

Le formazioni classificate dal 1° all’8° posto al termine del girone di andata (22 dicembre) prenderanno parte ai Quarti di Finale (22 e 23 gennaio), in gara unica in casa delle squadre con migliore classifica. Le quattro vincitrici accederanno alla Del Monte® Coppa Italia SuperLega Final Four (22 e 23 febbraio) che assegnerà la 42a Coppa Italia.

SuperLega Credem Banca

Classifica finale Girone d’andata

Cucine Lube Civitanova 35, Sir Safety Conad Perugia 28, Leo Shoes Modena 28, Allianz Milano 25, Itas Trentino 24, Consar Ravenna 16, Kioene Padova 15, Vero Volley Monza 15, Calzedonia Verona 14, Gas Sales Piacenza 12, Top Volley Cisterna 9, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 9, Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 4.

Del Monte® Coppa Italia SuperLega

Quarti di Finale

Mercoledì 22 e giovedì 23 gennaio 2020, ore 20.30

Cucine Lube Civitanova – VERO VOLLEY MONZA (1a – 8a)

Allianz Milano – Itas Trentino (4a – 5a)

Sir Safety Conad Perugia – Kioene Padova (2a – 7a)

Leo Shoes Modena – Consar Ravenna (3a – 6a)

Del Monte® Coppa Italia SuperLega – Final Four

Unipol Arena – Casalecchio di Reno (BO)

Sabato 22 febbraio 2020, ore 16.00

1a Semifinale Diretta RAI Sport

Sabato 22 febbraio 2020, ore 18.30

2a Semifinale Diretta RAI Sport

Domenica 23 febbraio 2020, ore 18.00

Finale Diretta RAI Sport

