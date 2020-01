La Vero Volley Monza si aggiudica l’allenamento congiunto con Piacenza

Si chiude con un successo per 3-2 l’allenamento congiunto della Vero Volley Monza di Fabio Soli con la pari categoria Gas Sales Piacenza. Davanti ad una buona cornice di pubblico presente alla Candy Arena di Monza, Beretta e compagni hanno espresso un buon gioco, spingendo bene con il servizio e tenendo l’alta l’intensità in difesa e a muro (13 finali). Protagonista della seconda partita con gli emiliani, la prima era stata vinta dalla squadra di Gardini in Emilia mercoledì, Daniel Ramirez Pita, autore di 15 punti, di cui 1 ace e 3 muri. A rispondere per Piacenza alla Vero Volley, in evidenza anche con Sedlacek e Dzavoronok, Kooy e Nelli (18 e 17 punti). Soli ha comunque dato spazio a tutti i suoi, ricevendo risposte positive da Orduna e Calligaro al palleggio, Kurek e Sedlacek in attacco, Galassi e Beretta centralmente e Goi e Federici nel ruolo di libero.

Per la prima squadra maschile del Consorzio Vero Volley, attesa giovedì sera dalla gara casalinga contro l’Itas Trentino, il planning di avvicinamento alla prima gara ufficiale del 2020 prosegue con successo. Domani, domenica 12 gennaio, i monzesi svolgeranno una seduta di tecnica pomeridiana potendo contare anche su Yosifov (tornato oggi a Monza dopo aver giocato con la Bulgaria le qualificazioni olimpiche), mentrre Louati si aggregherà nuovamente alla squadra nella giornata di lunedì.

LE DICHIARAZIONI POST ALLENAMENTO

Santiago Orduna (palleggiatore Vero Volley Monza): “Abbiamo giocato un buon test match, focalizzandoci sulle cose che più avevamo allenato in questa settimana. Dopo i primi due set di ottima intensità, siamo calati leggermente nel terzo ma siamo tornati a martellare forte nel quarto. Credo che oggi, vittoria a parte, sia stato importante aver ripreso un buon ritmo. Giovedì arriva Trento, una squadra che come ogni anno è tra le prime quattro. Sarà importante affrontarla al massimo per provare a fare punti, utili ad alzare morale e posizione in classifica”.

YACINE LOUATI VOLA A TOKYO 2020 CON LA FRANCIA

Yacine Louati, schiacciatore della Vero Volley Monza, ha centrato con la nazionale francese la qualificazione all’Olimpiade di Tokyo 2020. Dopo aver battuto in semifinale la Slovenia, i transalpini hanno avuto la meglio per 3-0 (25-20, 25-20, 25-23) sulla Germania nella finale del torneo di qualificazione olimpica andato in scena alla Max Schmeling Halle di Berlino.

Per il martello della prima squadra maschile del Consorzio Vero Volley grande soddisfazione dunque, non solo per aver raggiunto l’obiettivo ma anche per aver contribuito attivamente alla causa mettendo a segno 6 punti. Louati ha chiuso la manifestazione con 40 punti, classificandosi al 14° posto nella classifica realizzatori.

Allenamenti 6 – 12 gennaio 2020

Lunedì 6 gennaio

Libero

Martedì 7 gennaio

Ore 11.00 – 13.30 Pesi + Allenamento tecnico

Ore 17.30 – 20.00 Allenamento tecnico

Mercoledì 8 gennaio

Ore 14.45 Allenamento congiunto Piacenza – Monza @PalaBanca Piacenza

Giovedì 9 gennaio

Ore 11.00 – 13.30 Pesi + Allenamento tecnico

Ore 17.30 – 20.00 Allenamento tecnico

Venerdì 10 gennaio

Libero

Sabato 11 gennaio

Ore 10.00 – 12.30 Pesi + Allenamento tecnico

Ore 17.30 Allenamento congiunto Monza – Piacenza @Candy Arena

Domenica 12 gennaio

Ore 16.00 – 18.30 Allenamento tecnico

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter