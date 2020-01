Seregno, capotreno aggredita, De Corato: “Impiegare militari e agenti in pensione”

Una capotreno Trenord di 25 anni è stata aggredita da un passeggero: è stata presa a pugni in faccia davanti alla totale indifferenza dei presenti. E’ successo venerdì mattina, all’altezza di Seregno, a bordo del treno partito alle 9.48 da Como San Giovanni e diretto a Milano. La folle reazione è scaturita dinanzi alla domanda di esibire il biglietto e all’invito a sedersi in maniera composta.

Sulla vicenda è intervenuto l’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale, Riccardo De Corato: “Esprimo vicinanza alla donna per l’assurda aggressione subita durante il proprio lavoro. Ho più volte chiesto di inviare in pattuglia sui treni i militari che già sono impiegati nelle stazioni di molte città lombarde, ma fino ad ora dal ministero dell’Interno non è arrivata alcuna risposta. Cosa deve succedere ancora prima che le istituzioni si determinino?”.

Impiegare Poliziotti in pensione e Carabinieri in congedo

L’assessore ha poi spiegato: “Per sopperire alla carenza di uomini in divisa sui treni, Regione Lombardia sta predisponendo un progetto, interloquendo con la Prefettura di Lecco, per potere impiegare sulla linea Milano-Lecco, una tra le più complesse del nostro territorio, poliziotti in pensione e carabinieri in congedo. La loro presenza sui treni sarebbe un sicuro deterrente per chi ritiene di potere aggredire impunemente controllori e capotreni, colpevoli solo di svolgere il loro lavoro. Mi preme sottolineare che siamo vicini a questi professionisti e continueremo a lavorare per migliorare le loro condizioni di sicurezza”.

La capotreno, subito dopo la violenta aggressione, è stata condotta in ospedale, dove i sanitari le hanno dato una prognosi di 10 giorni.

