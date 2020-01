Al via ‘Terra’, la 6° edizione della Scuola Alisei. L’apertura con Rosy Bindi: “Fate politica”

Dieci lezioni, strutturate tra febbraio, marzo e aprile, per un totale di 23 relatori. Torna a Monza la Scuola politica Alisei, il percorso formativo dedicato ai giovani dai 16 ai 26 anni. Presentata ieri, giovedì 23 gennaio, nella sala Trentin della Camera del Lavoro di Monza e Brianza, la scuola inizierà ufficialmente il prossimo 6 febbraio. Ad aprire il percorso 2020, i vertici di Alisei, della Cgil MB e un ospite d’eccezione: Rosy Bindi, già Ministro della Sanità e Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia.

«Il processo di formazione dura tutta una vita – ha dichiarato la Bindi durante il suo intervento – ma sono scuole come queste che permettono una crescita continua. Bisogna studiare, fatelo sempre, perché per capire il mondo serve approfondire e avere un metodo. E fate politica, perché ne abbiamo bisogno. Vi farà crescere giorno dopo giorno».

Sostenibilità e futuro al centro delle riflessioni

Si chiama “Terra – Orizzonti e strumenti per uno futuro sostenibile” la sesta edizione di Alisei, pensata e organizzata tra le stanze della Cgil in via Premuda. Uno spazio di confronto e sperimentazione che insisterà sul tema della sostenibilità.

«E’ una bella sfida fare un percorso del genere, all’interno di una struttura che ha 127 anni di attività – ha dichiarato Giorgio Garofalo, Presidente Associazione Alisei. – Non abbiamo l’ambizione né la voglia di salire in cattedra, vogliamo solo fare un percorso di crescita politica con ragazze e ragazzi del territorio. Lo faremo con professionalità e grazie ad una rete che abbiamo costruito negli anni con associazioni e partner brianzoli. Ci saranno Legambiente, Libera, Brianza SiCura, Lega Coop, Diritti insieme, ANPI e, per la prima volta, anche i ragazzi di Fridays For Future Monza».

Il programma 2020

Il programma 2020, illustrato da Giorgio Garofalo e Irene Zappalà, curatrice didattica Alisei, insisterà sui temi green. Il primo appuntamento, “Scienza, natura e politica”, si terrà giovedì 6 febbraio. I relatori della giornata saranno Elly Schlein e Mario Agostinelli.

La partecipazione alla scuola è gratuita con la tessera dell’Associazione Alisei. le iscrizioni devono pervenire entro il 6 febbraio, inviando la propria candidatura a info@alisei.tv.

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter