Piscina Vimercate, associazioni: “Attenzione a non ripetere gli stessi errori del passato”

Verso l’approvazione del progetto preliminare di riqualificazione della piscina di via degli Atleti.

Un percorso che mercoledì ha registrato un passaggio importante nella Commissione consiliare Territorio. I progettisti di Lombardia Nuoto, soggetto designato dal comune per la redazione dello studio di fattibilità, hanno infatti illustrato ai membri dell’assemblea e al pubblico presente le linee progettuali che dovrebbe avere il nuovo impianto natatorio.

Un prospetto “virtuale”, visto che il nuovo bando per il progetto esecutivo potrebbe vedere un vincitore diverso da Lombardia Nuoto, e dunque gli elementi indicati dai relatori sono “di massima” per non dare vantaggi ad eventuale concorrente.

Nella nuova gara (che da cronolavori dovrebbe impegnare 200 giorni, più i 100 per l’elaborazione), come sottolineato dal responsabile degli uffici comunali, verranno tenuti in considerazione come parametri gli interventi edilizi, l’offerta e le tariffe del proponente.

La fase preliminare del progetto orientativo illustrato, ha visto un’attenta attività volta a scongiurare le criticità di agibilità del passato. Elementi che includono tra gli altri, ingressi indipendenti per chi pratica tennis e chi il nuoto, una facilitazione degli stessi accessi ai portatori di disabilità e alla tribuna.

Altri punti di interesse riguardano una piscina dedicata al nuoto della prima infantilità nell’impianto coperto, con spogliatoio a parte, la presenza di punto di ristoro, l’efficientamento energetico e la riqualifica degli impianti.

Mentre all’esterno rientrano nel progetto i campi da tennis, oltre alla piscina scoperta e alla novità di uno specchio d’acqua con getti. Ancora una volta, però, dal pubblico si è sollevato il disappunto di qualche diretto interessato per quanto proposto nella documentazione dall’operatore.

“Non vorremmo venissero ripetuti gli stessi errori del passato – ha fatto presente un rappresentante di Vimercate Nuoto – come rappresentante di una società cittadina che dopo 40 anni ha deciso comunque di continuare a restare in attività utilizzando tre impianti esterni alla città per gli allenamenti, ci saremmo voluti sentire un po’ più tutelati.

Invece scopriamo che viene lasciato a discrezione del concessionario la possibilità di concedere a terzi l’impianto. Con l’assessore avevamo fatto altri discorsi”. In risposta all’intervento, dall’amministrazione è stato rimarcato una volta di più come il progetto, nella fase successiva possa essere rivisto dal soggetto e come non ci siano “condizioni definitive”.

Le associazioni e i cittadini se lo augurano, dal momento che la nuova concessione all’ente riqualificatore, che sarà anche gestore della struttura, varrà per 30 anni.

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter