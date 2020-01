Piscina Pia Grande: nel weekend al via il 3° trofeo di nuoto “Città di Monza”

Andrà in scena domani e domenica, presso la piscina Pia Grande di Monza, il terzo trofeo di nuoto Città di Monza organizzato da Sport Management e Asc (Attività Sportive Confederate), e che vedrà al via 729 atleti, provenienti da ben 27 società della Lombardia e del Piemonte per un totale di 1715 presenze gara. La manifestazione è aperta ai tesserati F.I.N. delle categorie: Ragazzi, Juniores, Cadetti e Assoluti in regola con il tesseramento per la stagione sportiva 2019-2020.

Il teatro di gara sarà, come detto, la piscina Pia Grande di Monza, struttura gestita da Sport Management, configurata nella modalità con otto corsi, blocchi di partenza con aletta di ultima generazione, device Myrta Pools per le partenze a dorso, risultato on-line in tempo reale, cronometraggio automatico a cura della Federazione Italia Cronometristi. Sarà inoltre disponibile un’area per il riscaldamento e defaticamento degli atleti durante l’intera durata della manifestazione. Le gare inizieranno domani alle ore 14.30 mentre le finali si disputeranno domenica pomeriggio.

