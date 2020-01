Monza, anziana investita sulle strisce pedonali in viale Campania

Investita mentre attraversava sulle strisce pedonali è finita al pronto soccorso in codice rosso. E’ successo sabato 4 gennaio intorno alle 18.50 a Monza in viale Campania. Una donna,. R. C. classe 1936 residente in città stava attraversando la strada all’altezza dell’Esselunga di San Rocco quando è stata travolta da una Fiat Bravo condotta da un uomo 48enne.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il conducente, che stava percorrendo la rotonda di viale Lombardia, mentre svoltava a destra verso viale Campania non avrebbe visto l’anziana che stava attraversando sulle strisce pedonali dal lato opposto.

Sul posto sono i mezzi di soccorso che hanno trasportato la donna in codice rosso all’ospedale e la Polizia Locale. L’83enne nell’impatto ha rotto anche un femore.

Per il conducente del veicolo il ritiro della patente (su cui si pronuncerà il Prefetto) e una sanzione comminata dagli agenti giunti sul posto.

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter