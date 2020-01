Monza, Polizia: maxi controllo, multati anche clienti e prostitute

Maxi operazione sulle strade della Polizia locale di Monza nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 gennaio. Obiettivi dell’intervento: la sicurezza stradale e il contrasto della prostituzione e della guida in stato di ebbrezza. L’intervento è iniziato alle 20 di venerdì e si è concluso alle 3 di notte.

I vigili hanno fermato circa 40 automobilisti per il controllo con apparecchiatura alcol test. Tutti sono risultati in regola con il tasso alcolemico eccetto uno che trasportava due passeggeri e circolava in via Ticino (zona S. Fruttuoso). Per lui è scattato il ritiro della patente oltre a una multa di 532 euro, in quanto è risultato positivo al test alcolemico con un valore di 0,69 mlg di alcool nel sangue, valore non ricompreso nella fascia penale. A riportare a casa l’automobilista ci ha pensato un amico intervenuto sul posto perché anche le altre due persone che erano a bordo della macchina avevano alzato il gomito.

Nel corso della serata i vigili hanno anche multato 61 veicoli per sosta irregolare.

In due occasioni sono stati multati clienti e prostitute con un’ammenda di 200 euro a testa per aver effettuato una contrattazione per strada. I controlli dei ghisa hanno interessato viale Lombardia, via Ticino, piazzale Virgilio, viale Campania e viale delle Industrie.

I vigili hanno presidiato alcuni punti sensibili, in particolare via San Martino dove la scorsa settimana un ragazzo era stato rapinato.

Sabato sera, inoltre, multe per vendita di alcolici dopo le ore 21 (due sanzioni), altre due per mancato contenimento dei consumi energetici (porte di accesso aperte nei negozi con riscaldamento in funzione), una in un locale per musica dal vivo diffusa ad alto volume e udibile all’esterno e una per inosservanza degli orari di accensione degli apparecchi da gioco.

