Mezzi ecologici e più investimenti: le novità di Poste Italiane arrivano a Monza

Oltre 40 nuovi mezzi in funzione per essere più efficienti e rispondere alle esigenze del territorio. Con un occhio di riguardo per i temi green. Inizia bene l’anno di Poste Italiane a Monza e Brianza.

Un’operazione di restyling a 360 gradi che va di pari passo con le nuove politiche occupazionali nei centri di distribuzione locali. Secondo i dati presentati ieri, mercoledì 29 gennaio nella sede di via XX Settembre, nel 2020 sono entrate in funzione 29 nuove risorse in Brianza e sono previsti 9 ulteriori ingressi entro fine febbraio. L’obiettivo? Migliorare i servizi di recapito e offrire al cittadino sempre più strumenti a domicilio.

Le novità

Investimenti in energia pulita, formazione del personale e più attenzione alla mobilità. Un piano step by step, pensato per venire incontro alle esigenze degli utenti brianzoli. Le prime novità riguardano i motocicli per la consegna di lettere e pacchi: nell’intera provincia ne arriveranno 41 in più, tutti Euro 4 ad emissioni CO2 ridotte. 9 di questi sono già stati destinati al Centro di Recapito di via XX Settembre 29, situato a due passi dal centro di Monza. Ecologici ed efficienti allo stesso tempo, i nuovi mezzi saranno dotati anche di un baule posteriore maggiorato fino a 90 litri, per portare un maggior numero di oggetti.

Nel piano investimenti spazio anche alle nuove divise per il personale e ai nuovi palmari. Questi ultimi saranno il punto forte del piano strategico “Deliver 2022”, un vero e proprio ufficio postale a domicilio, pensato per effettuare una serie di operazioni finanziare e postali finora fruibili solo all’interno degli uffici postali.

«I tempi ci impongono dei cambiamenti – ha spiegato Tiziana Magnoni, responsabile gestione logistica Poste Lombardia. – In 20 anni il mondo è cambiato e fare business vuol dire anche capire quei cambiamenti e agire per trasformarli in punti di forza. Monza è una delle prime province in Lombardia che sta abbracciando il cambiamento. Abbiamo fatto un’analisi dei problemi e abbiamo cercato di agire dove potevamo, garantendo, ad esempio, più fasce orarie di consegne e il sabato. Il tutto passa anche attraverso un rinnovo importante della nostra attrezzatura. Abbiamo investito anche sulle persone e fatto dei passaggi a tempo indeterminato».

I numeri a Monza e Brianza

«Sono oltre 300 i portalettere in Brianza – ci spiegano i vertici del Centro in via XX Settembre. – I periodi dell’anno non sono tutti uguali e ci sono momenti in cui siamo più in difficoltà e serve più personale, complice anche l’e-commerce. Lo sappiamo e agiamo con assunzioni mirate che coprono i momenti più impegnativi. Un esempio concreto? Il Natale. In queste feste siamo arrivati a gestire 2000 pacchi al giorno. Normalmente siamo sui 350 giornalieri».

«Qui a Monza – ci racconta il direttore del Centro, Nunzio Lagronico – sono applicate 81 risorse, di cui 54 portalettere, 21 addetti alle lavorazioni interne, 6 responsabili e capisquadra. Il centro lavora su più turni che vanno dalle 5.00 del mattino fino alle 21. Ogni giorno percorriamo mediamente 674 chilometri per offrire il miglior servizio possibile ai cittadini e sono oltre 80 mila i contatti serviti tra i comuni di Monza, Vedano al Lambro e Villasanta».

«Le lamentale? – continua il Direttore – Ci sono, ma è vero anche che spesso riceviamo dei reclami che con il nostro lavoro non c’entrano niente. C’è il luogo comune che tutto quello che è servizio posta è in mano a Poste Italiane. Non è più così, spesso anche i servizi luce e gas sono gestiti da altre aziende di servizi che non siamo noi. Il mio consiglio è quello di controllare sempre il timbro postale e di fornire a noi tutte le informazioni utili per la corretta fruizione del servizio. Piccole strategie, ma particolarmente utili. Così vinciamo tutti».

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter