Infissi Lombardia, storia di rinascita e scommesse vinte

La doccia fredda della crisi economica non ha risparmiato proprio nessuno, così – da un giorno all’altro – sono state moltissime le attività imprenditoriali e le aziende che si sono trovate a dover fare i conti con una serie di difficoltà oggettive. Queste ultime hanno riguardato in modo particolare un gap comunicativo con i clienti. Far comprendere l’importanza di un intervento professionale, messo a segno utilizzando materie prime più costose in grado di assicurare una lunga durata, era infatti divenuto molto difficile. Anche Infissi Lombardia si è trovata a fronteggiare la crisi economica ma, come spiega Francesco il fondatore dell’azienda, il segreto per mantenere la rotta è stato il “non perdersi d’animo neanche per un istante: rialzarsi non è stato facile, ma bisogna ricordare che in fondo al tunnel c’è sempre una luce verso la quale ci si deve dirigere con fiducia”.

L’azienda, che si occupa di posa infissi da circa un decennio, ha una storia interessante che merita di essere raccontata in quanto esempio virtuoso di rinascita dopo le difficoltà incontrate. Agli albori della sua attività, Infissi Lombardia si occupava solo di produzione e installazione di infissi fatti in pvc. Questo perché un simile materiale, grazie alla sua estrema versatilità, permetteva di effettuare rifiniture ad hoc e verniciare i serramenti accogliendo richieste, anche particolari o stravaganti, provenienti dai clienti. In teoria puntare dritto verso l’impiego di materiali di qualità avrebbe dovuto assicurare un profitto e, in effetti, inizialmente questo modus operandi sembrava ripagare gli sforzi dell’azienda. Ma tra il 2013 e 2014 la crisi economica ha cambiato radicalmente le carte in tavola, con un effetto boomerang di questa pratica virtuosa che ha portato l’azienda in una fase pericolosa di stallo: il rischio era finire in ginocchio, senza potersi più rialzare. Il motivo è presto detto e riguardava naturalmente le finanze delle famiglie italiane, applicate al potere d’acquisto dell’epoca che era stato nettamente schiacciato e ridotto. Accadeva che molte persone preferivano scegliere materie di provenienza incerta, di scarsa qualità e magari senza le dovute certificazioni per realizzare i loro lavori, pur di ritagliare e accantonare un certo risparmio. In merito a questo, la filosofia aziendale di Infissi Lombardia è molto chiara: pensare che un buon infisso abbia un costo eccessivo, significa non rendersi conto di quale possa essere il valore di uno di pessima qualità. Soprattutto in termini di durata e di danni che potrebbe provocare (ad essere messa in dubbio è innanzitutto la capacità di proteggere la casa dalle infiltrazioni, con tutti i disagi che ne conseguono).

Il cambio di rotta: lo sbarco sul web con le sue potenzialità

Quando ci si scontra con una realtà pervasa dalla crisi lo sconforto è sempre dietro l’angolo, infatti – racconta ancora Francesco – “in quel momento c’era una gran voglia di chiudere tutto e mollare. Questo perché sembrava che la situazione fosse destinata a ristagnare, non si intravedeva un rilancio né una svolta positiva: la stanchezza sembrava prendere il sopravvento”. Poi, all’improvviso, un colpo di scena rischiara il cielo: arriva il 2016 e accade un qualcosa di inaspettato. Si tratta del fortunato incontro di Francesco con un vecchio amico di scuola, Luca. Di professione fa l’arredatore d’interni, i due finiscono a parlare dei vecchi tempi e inevitabilmente anche di lavoro: i settori sono differenti, ma entrambi si sono scontrati con problemi importanti. E’ qui che arriva l’illuminazione, l’innesco che riaccende il motore delle idee. La sorella, che si è laureata in marketing e comunicazione, si trova ad operare nel mondo sempre in movimento del web e apre la strada alla giusta idea per il rilancio dell’attività aziendale: il segreto sembra essere proprio la presenza su internet, canale privilegiato per riuscire a intercettare nuovo lavoro ed essere al tempo stesso intercettati. I modi sono tanti e differenti, a cominciare dalla realizzazione di un sito ben fatto e graficamente accattivante passando per lo sbarco sulle piattaforme social e la gestione di profili sempre aggiornati, dedicati all’attività lavorativa. Insomma, ecco che quella luce in fondo al tunnel inizia ad avvicinarsi: diventa evidente che è arrivato il momento di una svolta e di un cambiamento anche per Infissi Lombardia. Nel nome della comunicazione e della tecnologia web. Sono iniziati così due anni passati a stretto contatto con un’agenzia specializzata in marketing, che aveva l’incarico di occuparsi espressamente di creare un sito ricco di contenuti informativi e specializzati sul mondo dei serramenti. Una scelta che si è rivelata vincente, perché i risultati positivi non hanno tardato ad arrivare. Un cambiamento che ha portato con sé una scia di novità e un’altra sfida. Le richieste in arrivo, in parte, esulavano dalla produzione aziendale: infissi in legno e alluminio, persiane, verande, grate, inferriate e porte blindate. Il team si è trovato così di fronte a un bivio, consapevole della necessità di abbracciare la sfida per continuare a crescere e proseguire nella scia disegnata dalle potenzialità del web.

Una rete di professionisti per offrire servizi sempre più calibrati

Dopo una fase di studio e analisi arriva la decisione, prende forma la nuova idea di Francesco che punta verso il futuro: trasformare l’azienda in un punto di riferimento e uno snodo per professionisti del settore, da quelli specializzati in legno e alluminio a quelli dedicati alla sicurezza domestica. Tutto questo per poter offrire un servizio sempre più ampio ai clienti, nel nome di competenza e qualità. Scatta così la formazione di una fitta rete di collaborazioni con esperti del ramo: il fatto di essere a loro volta dei serramentisti ha permesso agli operatori di Infissi Lombardia di individuare chi avesse le potenzialità e le migliori capacità per collaborare, senza mai mettere in discussione la qualità del servizio. Ecco come è nato il team di aziende e serramentisti che oggi configura la realtà aziendale, con un cuore pulsante rappresentato dallo sbarco sui nuovi canali web e social che permettono al network un continuo sviluppo. Da Monza si è passati in breve tempo a coprire tutta la sua provincia, così come è accaduto per Milano arrivando poi a offrire copertura all’intera Lombardia e parte del Nord Italia. Francesco e il suo team non si sono mai arresi, quella di Infissi Lombardia è una storia di battaglie difficili da affrontare che però – una volta vinte – hanno permesso a tutti di esultare. Diceva Thomas Jefferson: “Se vuoi qualcosa che non hai mai avuto, devi fare qualcosa che non hai mai fatto”.

