Il Gruppo A.I.D.O. di Ceriano Laghetto in marcia a Vigasio (VR)

Il Gruppo Sportivo dell’A.I.D.O. “Alex Bisaggio” di Ceriano Laghetto è andato fuori della Lombardia in trasferta in provincia di Verona, a Vigasio, il 12 gennaio. Un’altra occasione per diffondere la Cultura della Donazione di organi, tessuti e cellule, che è la missione dell’Associazione.

I volontari dell’A.I.D.O. operano fra gli sportivi del calcio, della bicicletta, dell’atletica, del nuoto e degli altri Sport nazionali.

“Poi anche per una bella occasione per fare in buona compagnia una bella gita, con camminata e pranzo finale in agriturismo sulle alture sopra Salò, con vista del lago di Garda……Hanno marciato ben 57 atleti, fra i quali una bimba di tre anni. Gloria, da sempre in cammino con l’A.I.D.O. con mamma e papà ancora prima di nascere”.

