Brugherio, a Palazzo Ghirlanda Silva la mostra “Ritratto”

Da non perdere a Brugherio la mostra “Ritratto” che approda nella Galleria espositiva di Palazzo Ghirlanda Silva (via Italia 27) dove verrà inaugurata sabato 18 gennaio 2020, alle ore 16.30.

La mostra, che fa parte del progetto ideato da Ponte43 “I temi dell’arte” e che sarà aperta al pubblico fino a domenica 9 febbraio, è realizzata dal Comune di Brugherio/Assessorato alle Politiche culturali in collaborazione con l’Associazione di promozione sociale “Heart – Pulsazioni culturali”, con la curatela scientifica di Armando Fettolini e Simona Bartolena.

“Nel dare vita a un ritratto – commenta Laura Valli, Assessora alle Politiche Culturali e Integrazione -, gli artisti mettono al centro della propria rappresentazione ciò che sfugge allo sguardo, indagano psicologia e identità del soggetto, parlano di rapporti personali e di relazioni sociali, ritraendo anche un riflesso di sé stessi, della propria visione della vita e del proprio tempo. In questo senso il ritratto non è solo uno tra i generi più affascinanti dell’arte, ma un intrigante gioco di specchi tra l’artista e il suo soggetto, tra l’artista e la sua capacità di misurarsi con se stesso e con gli altri, con la realtà e le sue problematiche. La grande varietà di tecniche e stili proposti in questa mostra presenta sfaccettature e racconti personali che ci accompagnano in un viaggio che si sviluppa dalla metà del Novecento fino a oggi, dalla Lombardia fino alla Repubblica Ceca, stimolando suggestioni e riflessioni sull’importanza del rapporto tra l’autore e il soggetto ritratto, tra l’artista e la sua opera”.

Espongono: Vincenzo Balena, Piera Biffi, Gianfranco Bonetti, Felice Bossone, Roberta Coni, Rita Duchi, Paolo Facchinetti, Fausto Faini, Manuel Felisi, Marco Grassi, Jiȓí Kolář, Andrea Mariconti, Andrea Martinelli, Ettore Moschetti, Giacomo Nuzzo, Fabio Presti, Gianni Secomandi, Giovanni Sesia, Chiara Soldati, Matteo Tenardi, Giorgio Tentolini, Giovanni Testori, Nicolò Tomaini, Paolo Vallorz.

ATTENZIONE: Domenica 2 febbraio, alle ore 17, visita guidata con la curatrice Simona Bartolena, previa prenotazione on line sul sito di Ville Aperte.

“Ritratto” sarà aperta al pubblico dal martedì al sabato dalle ore 15.00 alle 18.00, la domenica dalle ore 15.00 alle 19.00. Chiusa il lunedì. Ingresso libero

