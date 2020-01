Brianzascherma, spadisti a Bergamo e sciabolatori a Roma

Anche nello scorso fine settimana gli atleti della Brianzascherma sono stati impegnati su due fronti nelle prove di qualificazione nazionale riservate alla categoria Cadetti: spadisti a Bergamo e sciabolatori a Roma in due selezioni particolarmente affollate.

Nella Capitale Annalisa Mercadante ed Elisa Ciscato si sono classificate tra le migliori 32 e prime nella classifica tra le atlete lombarde; Annalisa ed Elisa stanno rapidamente scalando la classifica di sciabola e presto le vedremo tra le prime. Buona anche la prova, tra le sciabolatrici, di Sara Cesana, di Camilla Ilari e di Valerio Beretta tra gli sciabolatori, tutti alla loro prima gara nazionale nella categoria.

Anche nella spada a Bergamo si sono ottenuti buoni risultati. In una gara che vedeva al via ben 407 atleti Pietro Garegnani e Giacomo Serioli sono riusciti ad entrare nel primo terzo della classifica dopo aver disputato un ottimo girone iniziale. Buona anche la prova di Mirko Ottelli che, superato il girone si è dovuto confrontare con atleti di esperienza cedendo alla prima diretta, mentre Tommaso Agliati si è dovuto fermare ai gironi.

Tra le spadiste (in gara vi erano ben 313 atlete) buona nel complesso la prova di Iris Caprotti mentre per Giulia Elena Silipigni la gara è servita per acquisire esperienza dopo un lungo periodo di inattività.

Nel prossimo fine settimana saranno impegnati i Master a Cividale del Friuli.

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter