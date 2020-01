Besana. Nasce la Consulta Giovani, Bruscagin: “finalmente i ragazzi vengono coinvolti”

“Un altro punto del programma elettorale è stato raggiunto”, queste le parole del Sindaco Emanuele Pozzoli che, con orgoglio, annuncia che a Besana è nato un nuovo organo istituzionale, approvato in Consiglio Comunale: la Consulta Giovani composta da otto giovanissimi. Quattro in rappresentanza della maggioranza : Gaia Beretta (21), Dario Arcolin (21), Cristian Casati (20) e Alessandro Pelucchi ( 19). E quattro in rappresentanza della minoranza: Emanuele Villa (21), Andrea Buzzi (21), Nicolò Spinelli (20), Giulia Ballabio (22).

Una bella novità nel comune di Besana dove per i giovani “è sempre stato fatto poco – sottolinea Davide Bruscagin, consigliere delegato alle Politiche Giovanili – non ci sono luoghi di aggregazione o iniziative che li coinvolgano direttamente. Ora finalmente c’è un organo istituzionale che li coinvolge direttamente all’interno dell’Amministrazione.

Gli obiettivi della Consulta Giovani

Quattro gli obiettivi della Consulta: l’ulteriore rinnovamento della macchina comunale attraverso proposte e idee innovative; il coinvolgimento attivo dei ragazzi all’interno dell’attività comunale e politica; il raggiungimento di più persone possibile appartenenti a questa fascia d’età; collaborare con gli uffici comunali partecipando attivamente alla realizzazione degli eventi.

“Ci sono davvero moltissime cose che si possono fare per i giovani e dai giovani – continua Bruscagin – la biblioteca, per esempio, ha i suoi problemi. Bisognerebbe estendere la fascia oraria per permetterne una maggior fruizione, non solo ai ragazzi ma anche a tutta la cittadinanza. Ma poi servono anche più luoghi attrattivi per i ragazzi che a Besana mancano, ricavare luoghi dove poter organizzare serate tematiche a loro dedicate, come magari l’orientamento al lavoro”.

Insomma, obiettivi fissati ma l’Amministrazione – che puntava ai giovani già in campagna elettorale – già si sta muovendo in questa direzione. Besana Brianza, infatti, è tra i Comuni vincitori del bando “La Lombardia è dei giovani” promossa dalla Regione che ha portato in cassa ben 7mila euro che andranno a finanziare progetti che hanno l’obiettivo di promuovere la partecipazione inclusiva dei giovani alla vita sociale e politica del Comune, sviluppando percorsi di valorizzazione del patrimonio territoriale, coinvolgendo le realtà presenti sullo stesso.

“In questa direzione stiamo organizzare un concerto della banda Santa Cecilia al Ciliegio secolare, simbolo del nostro territorio”.

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter