Arcore, Asilo San Giuseppe il Pd contro le opposizioni: “Solo sciacalli”

“Il Comune di Arcore – si ribadisce nella nota- non è proprietario della struttura e non è titolato all’effettuazione di scelte in merito all’eventuale futura destinazione della struttura. In caso di eventuale liquidazione della Fondazione, la gestione andrebbe a Regione Lombardia”.

E per quanto riguarda la scelta di chiudere i rubinetti dei fondi pubblici a sostegno della scuola il Pd ha specificato che “a differenza di altri che nel corso di questi anni hanno preferito scappare o ne hanno fatto una bandiera ideologica piuttosto che affrontare i problemi, ci abbiamo messo la faccia e la testa per risolvere il problema!”. Il Pd arcorese parla quindi di “una situazione finanziaria pregressa pesantissima” e di “Spesa fuori controllo”.

E ancora “le critiche di certe opposizioni le rispediamo per cui al mittente! Così come la richiesta di dimissioni del Sindaco e dell’Assessore Paola Palma. Forse sarebbe il caso che chi le richiede e che evidentemente viveva su Marte o sulla Luna, si facesse un esame di coscienza e valutasse di presentare le proprie!”.

Il Pd affila la punta delle penna quando scrive “Ma la nostra priorità non è quella di fare “gli sciacalli”, come molti soggetti stanno facendo, non è nemmeno quella di presentare proposte utopistiche. I Consiglieri di opposizione non si interfacciavano con il loro rappresentante nel CdA? Prendevano informazioni in merito allo stato e al funzionamento della struttura? Il loro rappresentante presenziava in modo assiduo alle riunioni del Consiglio? Chiedevano se fossero presenti criticità? Quanti rappresentanti dell’opposizione dimissionari abbiamo avuto negli ultimi anni?”