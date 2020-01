Monza, pizzicato a spacciare sulla fontana di Largo Mazzini: arrestato 26enne

E’ stato pizzicato mentre spacciava una dose di hashish a un connazionale 42enne, in centro a Monza, davanti alla Rinascente, ed è stato arrestato. Si tratta di un cittadino marocchino di 26 anni, irregolare e senza fissa dimora, con precedenti specifici e già autore di reati contro il patrimonio. A sorprendere il giovane in flagranza di reato, i Carabinieri di Monza, durante un servizio speciale, volto e finalizzato alla repressione dei reati connessi alla detenzione e allo spaccio delle sostanze stupefacenti.

I militari in borghese, non appena si sono accorti dell’attività illecita, sono intervenuti fermando i due soggetti e sequestrando la droga insieme alla somma di circa 130 euro verosimilmente provento dell’attività illecita. Il 26enne è stato quindi tratto in arresto e verrà processato per direttissima nella giornata di giovedì.

Nuovi controlli nelle prossime settimane

Oltre alle attività repressive in borghese, proseguiranno nelle prossime settimane i controlli preventivi, nell’ambito dei servizi condivisi in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e coordinati dal Prefetto della Provincia di Monza e della Brianza, per rendere sempre più incisiva l’azione di prevenzione e contrasto dei principali fenomeni delittuosi.

Le aree più sensibili, zona stazione, parco Azzone Visconti, Largo Mazzini saranno pattugliate da uomini dell’Arma della locale Compagnia anche con il supporto dei militari delle squadre SIO del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia di Milano.

