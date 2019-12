La Vero Volley Monza ospita Padova al PalaYamamay di Busto Arsizio

Tredicesima e ultima giornata del girone di andata della SuperLega Credem Banca 2019-2020 casalinga per la Vero Volley Monza di Fabio Soli. Domani, sabato 21 dicembre, alle ore 18.00 (diretta Rai Sport + HD), sarà infatti il PalaYamamay di Busto Arsizio, per l’ultima volta in questa stagione campo amico dei monzesi, pronti a rientrare alla Candy Arena già dai prossimi giorni per allenarsi, ad ospitare la gara della prima squadra maschile del Consorzio Vero Volley contro la Kioene Padova.

Pomeriggio di grande intensità alle porte per Beretta e compagni, consci che i punti in palio domani contro i patavini saranno pesanti in chiave Del Monte®Coppa Italia. Al momento, infatti, i rossoblù sono fuori dalle prime otto della graduatoria ed hanno bisogno di una vittoria da tre punti per superare Padova in classifica ed entrare nel tabellone della coppa nazionale. Nel caso di vittoria da due punti contro i veneti, invece, la Vero Volley Monza dovrà sperare in una sconfitta senza punti di Verona contro Milano. Di fronte alla Vero Volley Monza arriverà una Kioene Padova motivata, reduce da due vittorie (Latina 3-1 e Milano 3-2), entrambe casalinghe, e tre sconfitte (Ravenna 3-0, Piacenza 3-2 e Civitanova 3-0, quest’ultima rimediata in Veneto).