Pop Up Restaurant si trasforma in trattoria abruzzese: arrosticini e altre specialità

A un mese esatto dalla sua inaugurazione POP UP Restaurant, il primo ristorante italiano “temporary week” in centro Monza (in via Appiani 20) è pronto a trasformarsi una una vera e propria trattoria abruzzese, con uno speciale omaggio gastronomico alla patria dell’arrosticino dal 17 al 22 dicembre.

Sarà proprio questa la natura caratterizzante del locale dal programma ambizioso ed innovativo: una formula come quella di POP UP che è unica in Italia. Ogni settimana sarà ospitato un ristorante diverso da ogni regione d’Italia e internazionale.

“La nostra amata città di Monza si sta dimostrando sempre più una città viva, aperta e curiosa. In particolare per le offerte culinarie delle altre regioni italiane ed internazionali” commentano i titolari del ristorante.

Si prosegue quindi con la settimana della cucina abruzzese, dove gli Chef di Bracevia proporranno un menù ricco di sapori, specialità ed eccellenze gastronomiche tipiche a cominciare proprio dagli irresistibili arrosticini di pecora, cotti sulla fornacella a carbone, come la tradizione vuole, con un pizzico di sale. All’interno della degustazioni non mancheranno le celebri chitarrine con pallottoline di uovo e formaggio, lasagne al sugo con Ventricina vastese, taglieri di salumi e formaggi tipici, verdure ripiene di cacio e uova, e ricche grigliate miste di tagliata di pecora, salsiccia abruzzese e arrosticini di fegato.