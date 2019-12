Ponti sicuri ieri notte l’ultima prova di carico, quella sul cavalcavia di Varedo

Milano – Meda, un altro passo importate per l’operazione “ponti sicuri“. Nella nottata di ieri, tra mercoledì 18 e giovedì 19 dicembre, si è svolta la prova di carico sul cavalcavia di via Pastrengo, a Varedo. Era l’ultima attività prevista per il mese di dicembre. Dalle operazioni risultano confermati i dati teorici prospettati degli esperti.

 

L’operazione

Sei camion in tutto, tre da 32 tonnellate e tre da 44 tonnellate, per un totale di 228 tonnellate. L’obiettivo dei soggetti coinvolti nell’operazione era verificare e monitorare i tempi di ritorno della struttura dopo le varie fasi di carico. Le operazioni sono iniziate alle 23.00 circa e i pesi sono stati portati sul cavalcavia in modo graduale. Da un primo confronto con i dati, sembra che le previsioni fatte sulla “carta” siano state confermate dal punto di vista pratico.

«Questo ponte ha 50 anni esatti, è stato costruito nel 1969. – ci spiega l’Ingegner Francesco Silva. – Ha diversi punti di forza, ma ci sono cose che devono essere tenute d’occhio. Il lavoro che stiamo facendo è in primo luogo un’operazione di manutenzione e sicurezza, due parole importanti se si pensa al concetto di trasporto e mobilità. Una prova di carico serve a capire se ci sono delle fragilità nella struttura. Le stime, i calcoli sono già stati fatti: qui si passa dalla teoria alla pratica. I risultati della prova saranno elaborati e consentiranno di rilasciare un certificato di idoneità statica all’uso del cavalcavia, con le indicazione dei carichi massimi ammissibili».

La rete di soggetti

Coinvolti nell’operazione diversi soggetti, a partire dalla società che esegue i lavori, la Teknoprogetti Engineering srl. La regia, invece, alla Provincia di Monza e Brianza, che ha stipulato nei mesi precedenti diverse convenzioni con Regione Lombardia. Per i tecnici e i membri della polizia provinciale quella di ieri è stata l’ottava, e conclusiva, nottata di lavori. Ora si attende il report dettagliato con i dati, che, secondo gli esperti, arriverà nel mese di gennaio.

Presente alla prova di carico anche il Presidente della Provincia, Luca Santambrogio. «Il ponte di Via Pastrengo – chiarisce il Presidente – è escluso dai lavori della futura tratta B2 di Pedemontana, e rimarrà di competenza provinciale. Quella di stasera era l’ultima operazione prevista nel mese di dicembre. A inizio 2020 torneremo con i lavori».

Il tratto stradale compreso tra lo svincolo di Bovisio Masciago e quello di Varedo è rimasto chiuso dalle 22.00 di mercoledì 18 dicembre, alle 6.00 del mattino successivo.

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter