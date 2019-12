Trenord, ecco il nuovo “super” treno per la linea Milano-Como

Caravaggio, il nuovo treno di Trenord, passerà anche dalla Brianza. E sabato 21 dicembre sarà possibile salire gratuitamente a bordo del nuovo convoglio, che viaggerà sulla tratta S11 tra Milano Porta Garibaldi e Como San Giovanni. Un open day organizzato da Trenord per presentare il nuovo mezzo. Con l’occasione sarà possibile viaggiare senza pagare anche su tutti gli altri treni in circolazione sulla linea S11 grazie a un biglietto speciale gratuito distribuito il giorno stesso dell’evento a bordo del treno o in prossimità degli accessi ai vagoni.

“Caravaggio è il primo di 176 nuovi convogli acquistati da FNM e Ferrovienord – si legge in una nota di Trenord- grazie al finanziamento di 1,6 miliardi garantito da Regione Lombardia. I nuovi treni consentiranno progressivamente di cambiare volto alla flotta del servizio ferroviario lombardo”.

Dopo l’open day, il nuovo convoglio entrerà in circolazione sulla linea S11 dalla seconda metà di gennaio 2020. Entro la fine di gennaio 2020 sarà in servizio sulla linea anche il nuovo secondo treno Caravaggio. Il nuovo treno è a due piani per un totale 629 i posti a sedere ed è composto da cinque carrozze. L’internoè strutturato in un ambiente unico, senza porte né settori divisori. Caravaggio è completamente accessibile e dotato di sistemi di illuminazione e di climatizzazione, di informazione e videosorveglianza di ultima generazione. A disposizione dei passeggeri sono prese elettriche e USB per la ricarica dei dispositivi mobili, Wi-Fi, aree polifunzionali per il deposito di passeggini e biciclette con possibilità di ricarica per le bici elettriche.

L’open day

Caravaggio fischierà la partenza della sua prima corsa alle ore 10.09 dalla stazione di Milano Porta Garibaldi. Il convoglio prevede fermate a Milano Greco Pirelli, Sesto San Giovanni, Monza, Lissone-Muggiò, Desio, Seregno, Camnago-Lentate, Carimate, Cantù-Cermenate, Cucciago, Albate Camerlata, e arrivo a destinazione a Como San Giovanni alle ore 11.11.

Il treno ripartirà poi da Como San Giovanni alle ore 11.49 con destinazione Milano Porta Garibaldi alle ore 12.51; nel pomeriggio è poi prevista una nuova corsa di andata e ritorno sempre sulla tratta Milano Porta Garibaldi-Como San Giovanni, con le medesime fermate. Le corse interessate saranno:

25034: Milano Porta Garibaldi 10.09-Como San Giovanni 11.11

25043: Como San Giovanni 11.49-Milano Porta Garibaldi 12.51

25050: Milano Porta Garibaldi 14.09-Como San Giovanni 15.11

25059: Como San Giovanni 15.49-Milano Porta Garibaldi 16.51

Al termine delle corse, dalle ore 17 alle ore 18 sarà poi possibile visitare il treno Caravaggio che sosterà sul binario 5 della stazione di Milano Porta Garibaldi.

