Il Natale porta lavoro: 32mila entrate previste dalla camera di commercio

Lavori sotto l’albero: sono oltre 32 mila le nuove entrate a Milano, Monza Brianza e Lodi nel mese di dicembre secondo le previsioni delle imprese. Un ingresso su due di quelli attesi in Lombardia e una su nove circa in Italia.

Tra questi ben 26 mila nuovi addetti lavoreranno nel settore dei servizi, tra commercio (oltre 5 mila e cinquecento, pari al 17,2%), servizi turistici, alloggio e ristorazione (3 mila, 10%) e trasporto, logistica e magazzinaggio (più di 2.800, 8,7%).

Commessi, cuochi, camerieri ma anche fattorini, corrieri, addetti all’accoglienza, ristoratori sono infatti le professioni tradizionalmente più richieste nel periodo pre-natalizio. In generale, sul territorio il settore dei servizi assorbirà circa l’80% delle entrate di dicembre, contro una media nazionale del 75%. Emerge da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi su dati Sistema Informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere in collaborazione con ANPAL.

Ha dichiarato Guido Bardelli, membro di giunta della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi: “Il tema del lavoro è centrale per il futuro della nostra economia e per l’inserimento dei giovani. Natale e le festività da sempre rappresentano un momento decisivo per dare una svolta ai trend di spesa a fine anno. Ecco perché siamo soddisfatti dal punto di vista delle opportunità di lavoro nel mese delle feste. Prima di tutto perché si tratta di un dato in linea con quello dello scorso anno per i nostri territori, una conferma degli impegni professionali legati alle festività. Inoltre il dato mensile di queste professioni vede una concentrazione nazionale in particolare su Milano. In una economia dinamica, che concentra le imprese e il business, si nota nel mese di dicembre una particolare attitudine alle relazioni, agli auguri, ai festeggiamenti. In questo quadro emerge una attenzione ai momenti tradizionali nei nostri territori, che sono anche traino di innovazione e internazionalizzazione”.

Le entrate previste a dicembre per territorio. A Milano su quasi 28 mila nuovi ingressi oltre 22 mila saranno nei servizi (81%), in particolare nel commercio (4.500, 16,3% del totale), nella ristorazione, accoglienza e turismo (circa 3 mila entrate, 9,8%) e nel trasporto e magazzinaggio (2.470, pari all’8,9%). Sono poi 3.950 i posti previsti nei servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone, 3.040 in quelli alle persone e 2.570 nei servizi avanzati. Oltre 5 mila addetti saranno richiesti nell’industria (19% del totale) e 2 mila nelle costruzioni (7,3%).

A Monza Brianza su quasi 4 mila ingressi, 2.750 (70,3%) saranno nei servizi di cui 940 nel commercio, 390 in ristorazione e turismo e 220 nel trasporto e magazzinaggio.

Sono 460 i posti previsti nei servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone, 340 nei servizi alle persone, 260 nei servizi avanzati e informatici. L’industria peserà per il 30% circa e le costruzioni per il 6%. A Lodi su 690 entrate il 65,2% sono previste nei servizi (450 posizioni), soprattutto nei settori del commercio e dei trasporti (100 ognuno) e più di una su tre sarà nell’industria (240 posti, pari al 34,8%), specialmente quella meccanica ed elettronica e chimico-farmaceutica (7,2%)

“Panettone tipico della tradizione artigianale milanese” è il logo promosso dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, insieme a Confcommercio Milano con l’Associazione Panificatori di Milano e Province, Assofood del Coordinamento della Filiera Agroalimentare, Epam, Confartigianato Imprese, Unione Artigiani, Comitato dei Maestri Pasticceri Milanesi e Associazione dei Consumatori, per valorizzare il dolce, simbolo di Milano in Italia e nel mondo. Sono circa 150 i pasticceri e i panettieri di Milano, Monza Brianza e Lodi che aderiscono.

Segnalati nel palinsesto degli eventi di YesMilano (www.yesmilano.it).

Ciò che distingue il panettone tipico della tradizione artigianale milanese è il fatto di essere realizzato secondo un regolamento tecnico, con determinati ingredienti, nelle proporzioni stabilite e seguendo le tecniche della lavorazione artigianale

