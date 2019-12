Cari lettori di MBNews è tempo di numeri! Salutiamo il 2019 con dati e curiosità

Cari lettori, il 2019 si sta chiudendo ed è tempo di bilanci.

Vogliamo condividere questo anno appena trascorso raccontandovi i numeri registrati dal nostro giornale grazie a voi.

NUMERI IMPORTANTI che ci hanno fatto crescere, consolidare il legame con il territorio e che contiamo di far aumentare nel prossimo decennio con notizie più interessanti, esclusive, ma soprattutto più vicine a quello che voi lettori ci chiedete. Una filosofia questa, che ci contraddistingue da quando siamo nati 11 anni fa: essere vicini ai cittadini per dare spazio e raccontare quello che succede a Monza e Brianza. Tutto ciò è possibile grazie alla professionalità dei nostri giornalisti e specialisti del web che ogni giorno pubblicano e arricchiscono il nostro prodotto editoriale. Non siamo solo tempestivi nel dare le notizie, che è di certo un punto di massima importanza per ottenere un ottimo posizionamento (SEO ORGANICO), ci piace darle oggettive e complete, sentendo le diverse parti coinvolte.

MBNews è sempre presente agli eventi più importanti, non solo di cronaca, diamo tanto spazio anche al mondo delle associazioni e ci piace raccontare storie d’imprese, tutte realtà che rendono grande il tessuto sociale ed economico della nostra provincia.

Ma torniamo ai numeri: +15% di lettori nel 2019. Nell’anno che ci sta lasciano abbiamo avuto oltre 4milioni di lettori e totalizzato poco più di 8 milioni di pagine viste. Pubblichiamo una media di 25 articoli al giorno fra cronaca, sport, eventi, curiosità, storie, interviste… Fra l’altro proprio gli ultimi dati di fine anno ci fanno ben sperare per il 2020: nel mese di novembre e inizio dicembre abbiamo registrato quotidianamente oltre 15mila lettori unici con punte di 30-40mila.

LE TEMATICHE PIÙ LETTE

Di certo gli articoli più letti sono quelli di cronaca nera: dagli incidenti e ribaltamenti ai furti e incendi. Senza dimenticare tutte le operazioni condotte dalle varie forze dell’ordine per la sicurezza delle città: contrasto allo spaccio di droga, al degrado e alla contraffazione.

Ma anche quelli legati alla sanità sono fra i più cliccati e condivisi sui social. L’eccellenza del San Gerardo si sa è nota, ed è molto riconosciuta dai cittadini che quotidianamente seguono tutte le novità introdotte in campo medico. Però si sono dimostrati attenti anche alla ridefinizione dei confini sanitari brianzoli. Tematica al momento molto calda.

Seguitissima anche la rubrica sport (quasi 40mila), dove da anni abbiamo buoni rapporti con le principali società sportive del territorio. Oltre a pubblicare i risultati di partite e gare, ci piace fornire approfondimenti con interviste dedicate a campioni, raccontare storie di successi, ma anche traguardi fatti di impegno quotidiano.

Anche le corse e le camminate organizzate per scopi benefici trovano consenso. Come la “Marcia Formula 1” nel Parco di Monza, “Camminiamo Insieme” ad Arcore o la “Corsa dei Campanili” a Vimercate, solo per citarne alcune. I numeri della rubrica sport di certo si impennano a settembre nella settimana del Gran Premio, oltre che per l’evento sportivo in sé, l’interesse è alto per gli appuntamenti proposti nel centro di Monza e nei paesi limitrofi.

Il 2019 è stato anche per MBNews l’anno dell’ambiente. Le manifestazioni di Friday For Future o le iniziative di pulizie delle città con il coinvolgimento dei cittadini sono sempre più sentite. Molte amministrazioni, scuole e associazioni si sono attivate con proposte “plastic free”.

ARTICOLI PIÙ LETTI

Al primo posto è il clamoroso caso dello sciopero in solitaria del cassiere del Gigante. L’articolo ha raggiunto oltre 80mila persone in un paio di giorni.

Al secondo posto c’è il ribaltamento di un’autocisterna avvenuto lo scorso gennaio in Valassina (65mila click)

Al terzo posto gli articoli pubblicati sull’apertura del nuovo centro commerciale Monza Maestoso, con annessa polemica dei commercianti limitrofi (62mila click).

ALTRI DATI

Ci sono articoli e rubriche, anche vecchie di anni, che per gli argomenti trattati continuano ad essere lette. Parliamo ad esempio delle tematiche approfondite da esperti sindacali. La forte indicizzazione ha permesso ad alcuni testi di rimanere nel tempo in cima nei motori di ricerca. Questo articolo del 2014 “Lavoro iterinale: è possibile interrompere un contratto a tempo determinato se si trova qualcosa di meglio?” è stato letto da 89mila lettori (solo nel 2019 da 28mila). Oppure questo, più recente “Assegni per il nucleo familiare, Cgil MB: “Dall’Inps novità senza preavviso” è stato letto da 18mila utenti.

CIBO E CULTURA

Anche il buon cibo la fa da padrona. Se a Monza o dintorni apre un nuovo ristorante o c’è una sagra tutti sono alla ricerca di maggiori informazioni e trovano i nostri articoli. Il pezzo della Sagra Valtellinese a Seveso, ha raggiunto 28mila persone in due giorni. Apprezzato è anche l’appuntamento settimanale “Cosa fare nel weekend” che raccoglie sempre un buon numero di suggerimenti, fra appuntamenti culturali e sportivi. Ecco qua l’ultima pubblicazione con lo speciale Capodanno.

E se la cultura propone qualche iniziativa interessante i cittadini rispondono. Come la mostra, ancora in corso, all’Arengario City Booming completamente realizzata con i mattoncini di Lego (68mila click), oppure l’esposizione che c’è stata da gennaio a maggio in Villa Reale dedicata a Andy Warhol (51mila). Tanti click arrivano anche per i fuochi di San Giovanni (45mila) e tutti gli eventi organizzati a Monza legati al Santo Patrono.

SOCIAL, VIDEO e DIRETTE

I dati dei nostri social parlano da soli: 45mila in Facebook e 12mila in Instagram. Per arrivare qua la strada è stata lunga. Quello che di certo continua a premiarci è il costante aggiornamento e il proporre contenuti di qualità. Le interazioni sulla pagina Facebook sono altissime. Condivisioni e commenti creano veri e propri dibattiti sotto i post. In Instagram siamo considerati influencer locali. Stories, swipe up e sticker rendono la nostra pagina interattiva e seguita.

Le dirette realizzate per i grandi eventi hanno fatto registrare picchi di 70mila persone raggiunte.

E IL 2020

Di certo continueremo il nostro cammino rafforzando i nostri punti di forza: più notizie interessanti, di qualità e servizi in esclusiva. Rafforzeremo la sezione video con interviste in studio e dirette sui social, ma lavoreremo anche per stringere nuove sinergie con il territorio. E proprio su questo ultimo punto, vogliamo spendere due parole per informarvi che per essere ancora più competitivi si consoliderà la collaborazione che abbiamo iniziato con l’agenzia di comunicazione Naxa di Bernareggio. Con loro abbiamo in programma grandi cose. Dopo i primi due eventi gratuiti realizzati nel 2019 di formazione – PMI Digital LAB –, stiamo già lavorando per offrire ai nostri clienti nuovi servizi.

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter