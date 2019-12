Brianza Classica: a Macherio il concerto “Le delizie della nostra memoria”

Ultimo appuntamento dell’anno per Brianza Classica, lunedì 30 dicembre alle 20.30, al Cinepax di Macherio con il concerto “Le delizie della nostra memoria”, con il BossoConcept Ensemble composto da Ivana Zecca al clarinetto, Davide Vendraminalla fisarmonica/bandoneón, Jorge A. Bosso al violoncello e Paolo Badiini al contrabbasso.

Un viaggio attraverso le musiche del cinema per festeggiare l’arrivo del nuovo anno; un viaggio nei meandri della nostra memoria dove si aggrovigliano melodie, canzoni e piccoli motivi musicali che hanno conquistato i nostri cuori. Morricone, Rota, Mancini, Shostakovich, Piazzolla, sono solo alcuni degli autori in programma che sono entrati a far parte della nostra vita attraverso brani memorabili. Il BossoConcept Ensemble condurrà gli spettatori in questo viaggio nel passato, per salutare insieme il 2019 con i migliori auspici per l’anno che verrà.

Programma

Gymnopédie I, Erik Satie (1866-1925)

Moon River, Henry Mancini (1924-1994)

Suite su temi di Nino Rota (1911-1979)

Suite su temi di Ennio Morricone (1928)

Waltz, Dmitrij Shostakovich (1906-1975)

Oblivion, Astor Piazzolla (1921-1992)

Escualo, Astor Piazzolla

Vuelvo al Sur, Astor Piazzolla

Tango’s Gedanke, Jorge A. Bosso (1966)

Alegoría de un Tango, Jorge A. Bosso

Adagio, Samuel Barber (1910-1981)

Tum Balalayke, Anonimo

BossoConcept Ensemble propone un cammino attraverso l’anima della metropoli sudamericana; immaginative rielaborazioni del repertorio tradizionale s’intrecciano con nuove musiche. Riproporre una composizione sotto una nuova lente indica che proviamo verso di essa una certa e sicura simpatia; ma soprattutto sveglia in noi, compositori, stimoli che ci spingono ad entrare nel suo mondo, farlo nostro e nel migliore dei casi realizzare una creazione che possa legittimare l’aver messo mano a un lavoro compiuto. Il Sud è un simbolo. La rappresentazione di un’idea, e come tale rimane. Il Sud è sempre soggettivo. Il Sud è una metafora: la proprietà più affascinante del linguaggio. E la Musica, un idioma che ci rimanda e trasporta a luoghi e spazi che difficilmente saremmo in grado di descrivere se non con frasi o concetti più o meno noti che esprimano ciò che per la sua indole e natura è di per sé ineffabile.

Il concerto è a ingresso gratuito con prenotazione consigliata sul sito www.brianzaclassica.it Le prenotazioni si aprono il lunedì e si chiudono il giorno prima del concerto, salvo esaurimento dei posti disponibili: in quest’occasione le prenotazioni online si aprono lunedì 23 dicembre. Sono garantiti posti nelle prime file per i Sostenitori e posti a sedere per i Residenti di Macherio, previa prenotazione telefonica al numero 335 5461501 o via email: info@brianzaclassica.it. Per chiunque è possibile presentarsi il giorno stesso dello spettacolo e usufruire di eventuali posti residui. Tutte le prenotazioni sono garantite fino a 15 minuti dall’orario d’inizio.

Brianza Classica è un progetto di Early Music Italia. Gode del sostegno di Fondazione Cariplo e del patrocinio del Consiglio dellaRegione Lombardia, della Provincia di Lecco, della Provincia di Monza e Brianza e del Touring Club Italiano. Ha inoltre il sostegno di Banca Popolare diSondrio, FNP Cisl Pensionati Monza Brianza Lecco, Unione Fiduciaria. Pianoforti Riva è sponsor tecnico.

Il programma aggiornato dei concerti, gli approfondimenti e le schede degli artisti sono presenti sul sito web www.brianzaclassica.it

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter