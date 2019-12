Coppa Caduti di Brema, i risultati dei nuotatori Sport Management nella fase regionale della

Va in archivio con un più che onorevole sesto posto femminile e un settimo posto maschile la fase regionale della Coppa caduti di Brema (la gara che si è svolta a Milano negli scorsi giorni e che riuniva le più importanti società della Lombardia) per gli atleti della divisione nuoto degli impianti Sport Management (erano presenti in gara i nuotatori degli impianti di Desenzano del Garda, Sesto San Giovanni, Monza e Broni).

Sarà comunque difficile riuscire a centrare la fase nazionale (in programma a Riccione nel prossimo mese di marzo 2020 e al quale avranno accesso le migliori 16 società d’Italia) per i nuotatori della Sport Management, ma comunque si può parlare di buoni tempi per la gran parte dei tesserati della società soprattutto in funzione dei rispettivi primati personali e tenendo anche in considerazione il fatto che la squadra sia ancora relativamente giovane e di grande prospettiva per il futuro. Questi i tempi dei nuotatori Sport Management con relativo impianto d’appartenenza:

Gaia Tomaselli (Desenzano)

100ra 1.12.77

200ra 2.33.56

200mi 2.17.62

400mi 4.48.82

Isabella Riso (Sesto)

50sl 26.76

100sl 56.93

200sl 2.05.42

Cleofe Zagagnoni (Monza)

100do 1.04.80

200do 2.22.36

Naomi Gavazzoni (Monza)

200fa 2.25.14

Chiara Ferrari (Monza)

400sl 4.25.50

800sl 9.24.36

Alessia Sesto (Monza)

100fa 1.03.09

4x100mi Femmine 4.22.41

Cleofe Zagagnoni

Giorgia Zanettin

Mariachiara De Tullio

Alessia Sesto

4x100sl Femmine 3.53.84

Alessia Sesto

Rachele Batistini

Isabella Riso

Naomi Gavazzoni

Luca Mariucci (Monza)

200sl 1.51.85

400sl 3.54.89

1500sl 15.41.05

Andrea Campolo (Sesto)

100fa 55.52

200fa 2.04.52

Lorenzo Tabladini (Desenzano)

100ra 1.02.32

200ra 2.16.75

Jacopo Nuca (Broni)

200do 2.07.84

Manuel Fumagalli (Monza)

100sl 51.26

Stefano Andreoli (Desenzano)

200mi 2.12.95

400mi 4.45.29

Tommaso Rosi Belliere (Monza)

100do 58.63

Luigi Riva (Sesto)

50sl 23.57

4x100mi Maschi 3.46.80

Tommaso Rosi Belliere

Lorenzo Tabladini

Andrea Campolo

Manuel Fumagalli

4x100sl Maschi 3.27.83

Manuel Fumagalli

Luigi Riva

Tommaso Rosi Belliere

Andrea Cesarini

Classifica

Femmine 10474 (Seste girone A+B)

Maschi 10433 (Settimi Girone A+B)

