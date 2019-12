Concorezzo, dalla Regione 27 mila euro per la Protezione Civile

Il Comune di Concorezzo ha ricevuto nei giorni scorsi da Regione Lombardia la comunicazione dell’aggiudicazione di fondi per un totale di 27mila euro destinati all’acquisto della strumentazione per la Protezione Civile locale. Si tratta di uno stanziamento ottenuto grazie alla partecipazione ad un bando regionale nell’ambito del Piano all’assegnazione di contributi regionali su base triennale per l’acquisto di attrezzature e mezzi per potenziare l’operatività della Protezione civile a livello provinciale.

I fondi sono stati assegnati i giorni scorsi ma saranno disponibili nel 2021 e verranno utilizzati per l’acquisto di apparecchiature per la comunicazione radio da dare in dotazione ai volontari del gruppo concorezzese. In totale verranno acquistati: 25 ricetrasmittenti portatili, sette ricetrasmittenti veicolari, un ponte ripetitore, un ponte ripetitore mobile e una stazione base. I fondi vinti tramite il bando andranno a coprire il 90% delle spese del progetto.

“Si tratta di un aiuto importante per migliorare e implementare la dotazione delle strumentazioni della nostra Protezione Civile – ha commentato l’assessore alla Tutela e Sviluppo del Territorio Silvia Pilati-. Come Comune metteremo a disposizione la restante cifra per arrivare al raggiungimento dei fondi necessari per poter finanziare l’intero progetto.

Non è la prima volta che il Comune di Concorezzo ottiene fondi per la Protezione Civile grazie a un bando regionale. Nel 2016 l’amministrazione comunale ha infatti ottenuto fondi per un totale di circa 24 mila euro, sempre da un bando di Regione Lombardia, che sono stati utilizzati per acquistare un pick up”.

Foto d’archivio

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter