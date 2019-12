Naso elettronico ad Asfalti Brianza. La proposta stellata del consigliere regionale Fumagalli

Puzze e Asfalti Brianza. Il caso torna in Consiglio regionale dove il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Marco Fumagalli, propone di utilizzare per il monitoraggio dei nasi elettronici. Secondo il politico questi darebbero dei risultati più oggettivi rispetto alla percezione olfattiva avvertita dalla popolazione. Quest’ultima sarebbe infatti tenuta a monitoraggio, tramite questionario, la qualità dell’aria individuando eventuali nuovi problemi.

IL FATTO

I residenti vicini alla società Asfalti Brianza da tempo lamentano asma e malori. nel mirino dei residenti è finita il bitumificio. A Settembre i Carabinieri di Concorrezzo coadiuvati dall’ARPA hanno disposto il sequestro dell’azienda, emessa dalla Procura della Repubblica di Monza in seguito all’Esposto del sindaco Allevi. Ad Ottobre sono stati tolti i sigilli per ulteriori analisi ma non per far riprendere l’attività. A fine novembre è stata dissequestrata ma la riapertura dell’impianto è stata parziale. Il caso ha attirato anche l’attenzione delle Iene che in ben due occasioni hanno fatto capolino a Concorezzo.

LA PROPOSTA DI REGIONE LOMBARDIA E LA CONTROPROPOSTA

Regione Lombardia sarebbe intenzionata ad usare persone addestrate per misurare le esalazioni. Ma il consigliere regionale si chiede come sarebbe possibile far valere in un’aula di tribunale la loro personale opinione? Per evitare problemi in queste sedi e minare quindi il riconoscimento di eventuali responsabilità legali, propone al Presidente della Regione Fontana, di valutare l’alternativa elettronica che sarebbe più obiettiva e permetterebbe di avere una maggior valenza in Tribunale.

“Ho chiesto a Regione Lombardia di adoperarsi per far sì che la ditta Asfalti Brianza posizioni un naso elettronico per avere una oggettiva misurazione delle molestie olfattive. – dichiara il consigliere regionale Marco Fumagalli (M5S) – Solo con una adeguata misurazione, sarà poi possibile far valere eventuali azioni civili o penali circa esalazioni che possano eccedere la normale tollerabilità”. – e mette le mani avanti – “Se l’azienda si rifiutasse di collaborare, questa apparirebbe come una evidente ammissione di debolezza da parte della stessa. L’alternativa al naso elettronico, sarebbero le testimonianze di persone addestrate a rilevare gli odori che comunque non potrebbero fornire un dato oggettivo. I cittadini meritano di sapere da cosa sia dovuto questo odore. È bene che Regione Lombardia si adoperi e risponda alle tante richieste di chiarimento.”

