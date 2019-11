Natale a Vimercate: ecco tutte le iniziative in programma

14 e 15 dicembre

SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE di William Shakespeare

Spettacolo con la Compagnia Filodrammatica Orenese con 22 attori in scena. Regia di Massimo Perrone e Giorgio Magni | 14/12 ore 21 e 15/12 ore 16.30 | TeatrOreno, via Madonna 14 | Biglietto: 10 €

Incasso devoluto per impianto acustico teatro | Info e prenotazioni: ilsognodioreno@libero.it



Domenica 15 domenica

delleAli teatro nell’ambito della rassegna di teatro bambini Piccino Picciò

VOLA NATALE JUNIOR

Spettacolo per bambini 2-6 anni a cura de La Baracca di Monza con Paola Russo. C’era una volta un Piccolo Babbo Natale che aveva un grande sogno: portare i regali ai bambini di tutto il mondo

Ore 16.30 | Auditorium Biblioteca | Posto unico (adulti e bambini): 7 €

Info e prenotazioni: 3771304141 – prenotazioni@delleali.it



Domenica 15 domenica

Associazione Claudio Colombo per l’Oncologia Onlus

13° CONCERTO DI NATALE PER L’ONCOLOGIA

Concerto Gospel | Ore 21 | Santuario Beata Vergine del Rosario, p.za Unità d’Italia | Ingresso libero



Giovedì 19 dicembre

CONCERTO DI NATALE

Civico Corpo Musicale di Vimercate con la partecipazione della banda giovanile 2019

Tema del concerto: Le quattro stagioni. Dirige il M° Umberto Valesini

Ore 21 | Santuario B.V. del Rosario, piazza Unità d’Italia | Ingresso libero | Info: 0396081565



Venerdì 20 dicembre

SPETTACOLO CANORO DI NATALE DEL PICCOLO CORO LA GOCCIA

Ore 21 | TeatrOreno, via Madonna 14 | Ingresso libero | Info: www.piccolocorolagoccia.it



Sabato 21 dicembre

Pro Loco di Vimercate e Piccolo Coro La Goccia

AUGURI IN PIAZZA

Dalle ore 15.30 in Piazza Roma: spettacolo canoro, animazioni, Babbo Natale con slitta, capanna del presepe. Per tutto il giorno gazebo con gadget natalizi



Sabato 21 dicembre

Biblioteca civica | Voci in biblioteca. Letture e non solo per i piccoli

LA REGINA DELLA NEVE. Letture e non solo per i piccoli da 5 a 8 anni | A cura della Compagnia Alma Rosé | Ore 15.30 | Auditorium Biblioteca | Evento gratuito | Prenotazione obbligatoria: 0396659281



Domenica 22 dicembre

CONCERTO DI NATALE 2019. Canzoni natalizie e non in allegria con Amici&Voci

Ore 21 | Santuario Beata Vergine del Rosario | Ingresso libero | 335 5984023 – info@amicievoci.it



Martedì 24 dicembre

Civico Corpo Musicale di Vimercate

PIVA DI NATALE | Ore 16 | Carole e brani natalizi suonati per le vie del centro storico



Lunedì 6 gennaio 2020

FALÒ BEFANA E CONCERTO del Civico Corpo Musicale | Ore 15.30 | Centro Sociale San Gerolamo