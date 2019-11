La Vero Volley Monza in trasferta a Cisterna di Latina per affrontare la Top Volley

Dopo le mille emozioni fatte vivere ai propri tifosi mercoledì, contro Perugia, la Vero Volley Monza è pronta a tornare in campo per la quarta giornata di andata della SuperLega Credem Banca 2019-2020. Dopodomani, domenica 10 novembre, alle ore 18.00 (diretta LVC), i monzesi affronteranno infatti la Top Volley Latina sul mondoflex del Palazzetto dello Sport di Cisterna di Latina.

Tre sconfitte, di cui una al tie-break contro i perugini appunto, è il bilancio della prima squadra maschile del Consorzio Vero Volley dopo le prime tre giornate. Risultati a parte, Beretta e compagni nell’ultima uscita hanno dimostrato di aver migliorato il proprio gioco, potendo contare su una prestazione di squadra molto incoraggiante, arricchita dalla giornata di grazia del bomber Bartosz Kurek, miglior realizzatore del terzo turno con 33 punti e 29 attacchi punto. Di fronte a lei la Vero Volley Monza troverà una squadra, quella di Latina, che ha già osservato il turno di riposo e perso due partite, contro Perugia in casa al tie-break e contro Civitanova nelle Marche 3-1. Indipendentemente dagli stop, la Top Volley ha approcciato con determinazione il campionato, sfiorando l’impresa contro gli umbri e mettendo in grossa difficoltà la corazzata marchigiana con gli ispirati Patry e Van Garderen, ben imbeccati dall’esperto Sottile in regia, a mettere a terra palloni pesanti.

Anche a livello di squadra i monzesi sono cresciuti tanto nei numeri, con 166 punti realizzati (ottavo posto, prima Perugia con 254), 11 ace (settimo posto, prime Civitanova e Modena con 25) e 24 muri (quarto posto, prima Civitanova con 33). A livello individuale il top scorer della Vero Volley è Bartosz Kurek (59 punti, terzo in classifica generale che vede primo Abdel-Aziz di Milano con 87), il top ace è Louati (5, ottavo posto, primi Kooy di Piacenza e Abdel-Aziz di Milano con 10) ed il migliore a muro è Yosifov (6 muri, sesto, primo Caneschi di Sora con 12).

IL ROSTER COMPLETO – VERO VOLLEY MONZA

Palleggiatori ORDUNA, CALLIGARO, GIANI

Centrali BERETTA, GALASSI, YOSIFOV, DIMITROV

Schiacciatori DZAVORONOK, KUREK, LOUATI, SEDLACEK, BUCHEGGER, CAPELLI

Liberi GOI, FEDERICI

Allenatore SOLI

IL ROSTER COMPLETO – TOP VOLLEY LATINA

Palleggiatori SOTTILE, PESLAC

Centrali SZWARC, ELIA, ROSSI

Schiacciatori VAN GARDEREN, ROSSATO, PATRY, KARLITZEK, ONWUELO, PALACIOS

Liberi CAVACCINI, RONDONI

Allenatore TUBERTINI

PRECEDENTI

13, tutti in SuperLega (4 successi Latina, 9 successi Monza)

L’ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Vero Volley Monza – Top Volley Latina 3-1 (2a giornata di ritorno SuperLega Credem Banca 2018/19) – 30 dicembre 2018 – Candy Arena di Monza.

GLI EX DELLA GARA

PER MONZA

Viktor Yosifov, a Latina nella stagione 2015-2016

PER LATINA

Milan Peslac, a Monza nella stagione 2016-2017

A CACCIA DI RECORD

In Regular Season: Thomas Beretta – 3 battute vincenti alle 100 (Vero Volley Monza), Bartosz Kurek – 12 attacchi vincenti ai 500 (Vero Volley Monza).

In Carriera: Andrea Rossi – 2 attacchi vincenti ai 1000 (Top Volley Latina), Paul Buchegger – 17 attacchi vincenti ai 1000 (Vero Volley Monza), Donovan Dzavoronok – 1 partita giocata alle 100 (Vero Volley Monza).

