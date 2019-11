La Vero Volley Monza ospita la Consar Ravenna al PalaYamamay

Fabio Soli, Santiago Orduna e Paul Buchegger, quest’ultimo non sarà del match perchè infortunato, due stagioni fa sono stati protagonisti con Ravenna della vittoria della Challenge Cup.Monza tra le mura amiche contro Ravenna ha una striscia positiva di quattro vittorie su altrettanti confronti. I ravennate non vincono in Lombardia dalla stagione 2015-2016.Le due squadre si sono incontrate anche in Serie A2, con una vittoria per parte.Sono carico e motivato per questo ritorno in campo. In queste settimane abbiamo preparato con la massima attenzione queste gare in sequenza. Contro Ravenna sarà una gara tosta perchè sta giocando bene ed ha atleti interessanti come Ter Horst, molto positivo in questo avvio di stagione, che possono essere pericolosi. La partita infatti potrebbe girare proprio sul limitare i loro attaccanti, bravi a sfruttare tutte le occasioni per andare a segno. Noi siamo una squadra agguerrita che lotta molto, non molla un pallone e si impegna tanto in difesa. In fase offensiva questa stagione possiamo contare su atleti di grande qualità come Kurek, Dzavoronok e Louati, bravi sia a finalizzare che a giocare per il gruppo. L’obiettivo? Prima di tutto giocare bene. Se riesci a farlo poi arrivano anche più facilmente i risultati che ci siamo prefissati”.

SUPERLEGA CREDEM BANCA 2019-2020