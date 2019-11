Vaporart Bernareggio sconfigge l’imbattuta Rucker Sanve 89-66

Sfida di vertice al PalaReds tra la Vaporart Bernareggio e la Rucker Sanvendemiano, prima in classifica ed imbattuta.

I ragazzi di coach Marco Cardani sono chiamati ad una nuova durissima prova dopo la vittoria nel turno precedente contro Padova.

Quintetto iniziale che vede Laudoni, Todeschini, Gatti, Baldini, Diouf. E’ subito Diouf ad aprire le marcature con un pregevole gioco spalle a canestro. La Vaporart mette subito un parziale di 7-0 grazie anche alla tripla di Gatti ed al canestro di Laudoni. La Rucker trova dal tiro libero i primi due punti della partita ma Todeschini e i due liberi di Laudoni rimettono subito in chiaro le cose.

Gatti è impreciso perdendo due palloni in attacco con gli ospiti che si riavvicinano. Cardani mette mano ai cambi e Quartieri, appena entrato, mette in moto Laudoni che segna un paio di canestri che mantengono le distanze.

Laudoni attacca il canestro con grande continuità, Saini si guadagna il libero supplementare dopo un grande canestro da sotto e quando Almansi segna la tripla, dal coefficiente di difficoltà dall’ angolo costringendo la Rucker al primo time out. 26-15 per la Vaporart a 2’28” dalla fine del primo quarto. Rientro in campo con la Rucker che trova un punto con un libero di Ricci mentre Quartieri è bravo a guadagnarsi il fallo antisportivo a favore segnando due liberi. Radchenko trova i primi due punti con un pregevole 1-2 con Saini. La Rucker non punge e Quartieri trova l’ultimo canestro alla scadere con una tripla a cadere. Dopo i primi 10’ è 33-18 Vaporart.

Vedovato, per la Rucker, segna i primi due del quarto ma Ka è bravissimo a rispondere prontamente. La Rucker vorrebbe tornare subito sotto ma Aliou si guadagna il canestro e fallo per lui sono 5 punti di fila.

Baldini litiga con il canestro ma il solito Ka, dominante in questo inizio di quarto, va a rimbalzo guadagnandosi i due dalla lunetta, convertendoli entrambi.

Preti limita l’emorragia Sanve con una bella tripla ma lo 0/2 ai liberi di Tognato da il via a 4 punti Reds (Laudoni-Diouf) che fanno si che Sanve chiami time-out: 42-25 Bernareggio.

Uscita dalla sospensione che non sposta l’andamento con Baldini abile a prendere un rimbalzo subendo fallo e, dalla lunetta, trovare i primi due dell’incontro.

Nervosismo dalla parte ospite con coach Mia che si becca un tecnico per proteste sul +20 reds. Tassinari trova una tripla fortunosa che non trova seguito a causa di un paio di attacchi imprecisi subito puniti da Todeschini che segna 5 punti di fila da vero leader.

Esce Diouf entra Saini ma la sostanza non cambia con la Vaporart che giganteggia sotto le plance. Quartieri recupera palla e segna due liberi in contropiede ma in difesa commette fallo su Tognato che però non capitalizza.

Quartieri sale in cattedra con un canestro dei suoi in entrata. Ultimo tiro per la Rucker con 9” da giocare ma Laudoni recupera palla scappando in contropiede e guadagnandosi due tiri liberi di cui solo uno convertito. All’intervallo lungo è 59-30 per la Vaporart Bernareggio.